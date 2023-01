Die Freude vor Weihnachten war groß, als Bürgermeister Ralf Gänshirt dem Gemeinderat weitere Maßnahmen des Lärmaktionsplans mitteilte. Demnach soll künftig in beiden Hirschberger Ortsdurchfahrten, aber auch in der Breitgasse Tempo 30 gelten. Bislang galt diese Geschwindigkeitsbeschränkung nur für einen Großteil der Ortsdurchfahrt in Großsachsen.

Eine Anwohnerin der Heddesheimer Straße

...