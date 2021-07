Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Allein die Traktor-Anhänger, die das Festival-Gelände einrahmen, werden schon sehenswert sein beim 1. Stoppelacker-Festival in Großsachsen, das am 13./14. und 20./21. August stattfindet. Aber jetzt ist Veranstalter Franz Kain auch optisch ein Volltreffer gelungen. „Ich habe sozusagen den RNF-Truck reaktiviert. Den wollte ich unbedingt neben den Traktor-Anhängern als Bühne auf dem Acker stehen haben“, freut er sich über die Zusage des regionalen Fernsehsenders.

Eine Klippe galt es zu überwinden: Das neue Logo und der neue Design-Auftritt von RNF soll natürlich auch den 16-Tonner „schmücken“. „Ich habe meinen Freund Philipp Hug dazu bringen können, die komplette Folierung des Trucks zu übernehmen“, teilt Kain dazu mit. Mit der landwirtschaftlichen Halle von Richard Schröder neben der Villa Rustica wurde auch der nötige Platz gefunden. „Dann wird er generalüberholt und als rollende Bühne auf den Acker gefahren.“

Feld bereits abgeerntet

Die Vorbereitungen für das Open-Air-Festival laufen auf Hochtouren. Das Getreidefeld ist auch bereits abgeerntet und zum Stoppelacker geworden, der dann mit Bierzeltgarnituren ausgestattet wird.

Die Künstler freuen sich schon auf den außergewöhnlichen Rahmen. Am Freitag, 13. August, macht Franz Kain mit seinem Programm „Kain Allein Daheim 2 – Das große Ausmisten“. Tags drauf, am Samstag, 14. August, gibt es die größten Hits der schwedischen Popgruppe ABBA von der Formation „Abba Explosion“. Noch fetziger geht es am Freitag, 20. August, auf der Bühne zu: „History of Rock’n’Roll“ heißt das Programm von Running Five.

Tickets für alle vier Tage des Saasemer Stoppelacker-Festivals gibt es im Vorverkauf. Karten sind erhältlich zu den üblichen Hofcafé-Zeiten von 11 bis 14 Uhr (samstags und sonntags) in Großsachsen, Lobdengaustraße 26, oder unter der Woche nach telefonischer Voranmeldung bei Karin Reisig, Telefon 06201/51951, im Kartenshop der DiesbachMedien, Weinheim, Friedrichstraße 24, oder per E-Mail unter info@voiceart-kain.com. Diese Karten werden dann nach erfolgter Überweisung am Einlass bereitgelegt. red