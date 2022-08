Volles Programm beim Stoppelacker-Festival in Hirschberg

Der große RNF-Truck auf der Wiese hinterm Reisig-Hofcafé zeigt es an - das Stoppelacker-Festival hat begonnen. Am Freitagabend startete die zweite Auflage des Festivals in Großsachsen mit der Aschenburger Band AB/CD, die ihrem Vorbild AC/DC Tribut zollt. An diesem Samstag, 20. August, folgt der Auftritt von ABBA Explosion, am 25. August geht es mit der Smokie Revival Band weiter, ehe es am 27.

