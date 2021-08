Vielleicht eine mobile Anlage?

Sie sind 11, 12 und 13 Jahre alt – und sie wollen mehr vom Leben, als die örtlichen Spielplätze zu bieten haben. Mia, Paul und Valentin haben eine Unterschriftensammlung an Bürgermeister Ralf Gänshirt übergeben. Darin bitten sie den Rathauschef, einen sogenannten Pumptrack zu bauen, wie ihn Ladenburg bereits seit zwei Jahren als Teil seines Skaterparks hat.

„Neuerdings“ könne die Jugend in Hirschberg nichts mehr mit den Spielplätzen anfangen, „da sie für unsere Größe und für unser Alter nicht mehr geeignet sind“, heißt es in dem Schreiben, unter das die drei Jugendlichen Unterschriften gesammelt haben. Valentin wird bei dem Gespräch mit Bürgermeister Gänshirt etwas konkreter: Die ganze Zeit seien sie auf dem Spielplatz am Landwehrhagener Platz gewesen. Der sei aber eher für kleinere Kinder geeignet. Die Klettermöglichkeiten seien zu niedrig und zu kurz. Und Mia fügt hinzu, dass die Rutsche dort jetzt so klein geraten sei, dass sie gerade noch hineinpasse, aber nicht mehr rutschen könne. In jüngster Vergangenheit sind sie auf den Pumptrack in Ladenburg ausgewichen. „Der Weg dorthin ist aber ein bisschen weit“, sagt Valentin.

Kostenpunkt: Rund 40 000 Euro

Pumptrack Ein Pumptrack ist ein wellig modulierter Rundkurs, den man mit dem Mountainbike, anderen Fahrrädern, aber auch Rollern oder sogar Inlinern befahren kann. Zweck der Übung ist es, sich ohne in die Pedale zu treten, fortzubewegen, in dem man seinen Körper hochdrückt (pump), um Geschwindigkeit aufzubauen. Der Fahrer steht dabei auf den Beinen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel.

Für einen Pumptrack spreche, dass man fast keine Übung brauche, um ihn zu befahren, heißt es weiter. Dabei könne man sich an der Ladenburger Anlage orientieren, die 40 000 Euro gekostet habe. Die Jugendlichen haben sich auch schon Gedanken über einen möglichen Standort für den Rundkurs gemacht – nämlich neben der Feuerwehr an der Galgenstraße – und bieten Gänshirt professionell an, Spenden zu sammeln, „falls es Ihnen hilft“.

Der Bürgermeister bedankte sich für die Anregung und versprach zu prüfen, „ob und wie das möglich ist“. Entscheiden müsse das der Gemeinderat, denn es gehe ja auch um viel Geld. „Versprechen kann ich nicht, dass wir das bauen, aber zumindest, dass wir darüber diskutieren“ – aber erst nach der Sommerpause.

Gänshirt hatte aber mit Bernd Lauterbach, dem Leiter des Familienbüros, im Vorfeld schon einmal darüber gesprochen und einen möglichen Standort ausgelotet, mit dem auch die Jugendlichen sehr zufrieden wären: nämlich beim Jugendhaus am Sportgelände. Möglicherweise könne man dabei auch mit einer mobilen Anlage arbeiten, die es zu mieten gibt. Die Ausführungen sind sehr unterschiedlich. In Ladenburg wurde ein wellenförmiger Rundkurs aus Asphalt geschaffen. Das gehe natürlich auch mit einem verdichteten Naturbelag, wie Lauterbach später erklärt.