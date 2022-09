VHS stellt Programm vor

Wenn die Bürger und Bürgerinnen in Hirschberg im neuen 58-seitigen VHS-Programm herumblättern, müssen sie auf die grünen Punkte mit dem „Hi“ achten. Diese Punkte weisen auf die Einzelveranstaltungen, Vorträge und Kurse in dem Ort hin. Dies teilte die zuständige Mitarbeiterin der Außenstelle in der Martin-Stöhr-Grundschule, Karin Binder, mit. Insgesamt 80 Kurse werden bis zum 31. Januar angeboten.

Gleich zwei Neuheiten gibt es bei den Einzelveranstaltungen. So bietet Markus Kunkel, Vorsitzender des Vereins Odenwald-Bike-Marathon und Inhaber eines Fahrradgeschäfts, am 8. Oktober den Kurs „Sicher mit dem E-Bike unterwegs“ an. In das Hirschberger Programm wurde zudem ein Vortrag über „Testament und Vollmacht“ von Rechtsanwalt Stefan Schillingneu aufgenommen. Der Grund: In Laudenbach stieß dieser Vortrag auf große Resonanz. In Hirschberg ist diese Veranstaltung am 27. Oktober.

Klezmer und Jazz mit der Gruppe „Martinique“ heißt es am 5. November in der Alten Synagoge und am 17. November wird im Olympia-Kino der Film „The Peanut Butter Falcon“ gezeigt. Höhepunkt bei den Unterhaltungen ist der Abend „Deutsche Gedichte und Balladen“ mit Dr. Markus Weber am 1. Dezember im Hotel „Krone“. Neben den Gedichten gibt es auch ein Menü.

Kreativ werden

Quasi ein eingeschworener und geschlossener Kreis ist die Gruppe „Kultur beim Wein“ mit Heiner Schneider. Bereits seit 30 Jahren gibt es die drei Kulturkreise, die sich jetzt im Hilfeleistungszentrum treffen. Gut angenommen werden auch die Literaturnachmittage ab. 4. Oktober bei Tine’s Café in Großsachsen. Zwei Aquarellkurse, drei Acrylkurse und einen Square-Dance-Kurs am 16. Oktober finden sich zudem im Kreativbereich der VHS.

Dass die VHS nach wie vor unter der Corona-Pandemie zu leiden hat, zeigen zwei Umstände. So wurden die Sportkurse verkleinert. Statt zwölf sind es jetzt nur noch sieben Teilnehmer. „Wir haben aufgrund der großen Nachfrage mehr Kurse angeboten“, ergänzte Binder. Beim Yoga gibt es sechs Kurse; die neuen Leiterinnen heißen Dr. Nadja Klafke und Birgit Gehrke. Wie der Verband ferner vorschreibt, gelten aus Sicherheitsgründen für die Kurse Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

Was die Raumprobleme anbelangt, ist man in Hirschberg im Vergleich zu anderen Mitgliedsgemeinden sehr gut aufgestellt. Alte Schule in Großsachsen, Alte Villa, ehemalige Schillerschule, Gymnastikraum in der Martin-Stöhr-Grundschule (allein Leutershausen) oder evangelisches Gemeindehaus in Großsachsen stehen zur Auswahl.

Die große Auswahl an Standorten sei auch notwendig, denn die VHS bietet fünf Deutschkurse für Migranten und ukrainische Flüchtlinge an. Diese Kurse genießen laut Binder Priorität bei der Durchführung. Neben Deutsch werden im neuen Programm wieder Französisch und Italienisch angeboten. Alte Bekannte sind die Vorträge in Zusammenarbeit mit der AWO und der Gemeinde. „Stürze verhindert – wie geht das?“ lautet der Titel des Vortrags von Physiotherapeut Thilo Füller am 28. September.

Viele unterschiedliche Partner

Am 19. Oktober spricht Ulrike Stein über „alte Hausmittel, die wieder auf die Beine helfen“ und Dr. Tilman Steinhausen am 9. November über „Diabetes. Früherkennung und Prävention“. Alle Vorträge sind in der Alten Villa. Weitere Partner der VHS sind die Gemeinde, der Förderkreis Olympia-Kino, Tine’s Café, AK Ehemalige Synagoge, Verein für Naturpflege, Hotel „Krone“, Ärztehaus Hirschberg, Gemeindebücherei und Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB).

Anmeldungen sind in der VHS-Zweigstelle, Martin-Stöhr-Grundschule, telefonisch unter der Nummer 06201/595114 oder per E-Mail an hirschberg@vhs-bb.de möglich. Das Büro ist donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind auch in Weinheim unter Telefon 06201/99630 oder per Mail möglich.