Das alte Schulhaus in Großsachsen Am Mühlgraben 3 wird für 355 000 Euro saniert. Unklar war, ob das Gebäude verputzt wird oder ob das Fachwerk weiterhin sichtbar bleibt. Aus dem Genehmigungsbescheid des Denkmalamtes ging unter anderem nicht genau hervor, ob es sich bei dem Verputz um eine Forderung handelte oder nicht. Diese Unklarheiten sind nunmehr geklärt. Darauf wies Bürgermeister Ralf Gänshirt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Alten Turnhalle hin.

„Demnach wird der Vollverputz nicht gefordert. Die Gemeinde hat also die freie Entscheidung“, stellte der Rathauschef klar. Und da sich das Freilegen des Fachwerks als nachteilig für das jahrhundertealte Bauwerk herausstellte und ein weiterer Verfall des Kulturdenkmals zu befürchten ist, empfiehlt die Verwaltung in Absprache mit der Fachfirma Siracusa aus Ladenburg den Verputz. Während Freie Wähler, CDU und FDP dem Vorhaben zustimmten, lehnte die Mehrheit der GLH-Gemeinderäte ab. GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle: „Ich würde es gerne sichtbar lassen. Wir haben schließlich nicht viel Fachwerk in Großsachsen.“

Die Arbeiten beginnen noch dieses Jahr. Die Mittel stammen aus der geplanten Sanierung des Gebäudes Am Mühlgraben 1, das wiederum 2022 restauriert werden soll. hr