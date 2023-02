Unverfälschte Einblicke

In Kooperation mit der Wanderausstellung „Stadt, Land, Heimat – unsere Metropolregion Rhein-Neckar“ in der Rathausgalerie in Hirschberg findet gleichzeitig im Dachgeschoss der Galerie eine Fotoausstellung mit zwei Fotografen statt, die sich bei ihrer Motivsuche ebenfalls auf unsere Region konzentrieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fotos der Hirschberger Künstlerin Jo Goertz zeigen authentisch das Hier und Jetzt. Ihre Bilder sind ehrlich; eine Verfremdung durch den Computer findet nicht statt. Ihre Menschenporträts stellen offenbaren einen Blick in die Seele.

Walter Spagerer arbeitete nach seinem Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe 20 Jahre lang als Kunsterzieher in Mannheim und beschäftigte sich intensiv mit Fotografie. Er ist ein Pionier des Fotografierens mit dem Scanner.

Mehr zum Thema Hirschberg Erfolgreich schlichten Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Hirschberger wollen Bürgerbegehren zur Umgehung Mehr erfahren

Die Ausstellung in der Rathausgalerie wird am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr eröffnet. Karlheinz Treiber spricht die Grußworte, Jo Goertz führt in die Arbeiten ein. red