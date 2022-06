Unter Drogen am Steuer

Hirschberg. Weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, wird nun gegen einen 64-Jährigen ermittelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Dacia-Fahrer am Dienstagmittag gegen 14 Uhr in Hirschberg angehalten. Er war gerade in der Straße Im Rott unterwegs, als er von Beamten „hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit überprüft wurde“, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Polizisten bemerkten dabei „drogenspezifische Auffälligkeiten“. Ein freiwilliger Urintest fiel positiv auf THC aus.

Der 64-Jährige musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Er gab zu, zu Hause noch weiteres Betäubungsmittel aufzubewahren. Seine Wohnung wurde deshalb auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Die Beamten fanden daraufhin „eine Kleinstmenge Marihuana“, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Mann muss sich deshalb sowohl wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln als auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. pol/red