Umbau und Sanierung der Merkel-Mühle wird akut

Im Februar hatte der „MM“ darüber berichtet. Jetzt liegt der Bauantrag dem Ausschuss für Technik und Umwelt in Hirschberg vor, der sich am Dienstag zu dem Vorhaben äußern soll. Die Fondsbroker AG und die Familie Sättele haben das Anwesen der Merkel-Mühle in der Breitgasse 36 gekauft.

Wie Fondsbroker-Vorstand Thomas Sättele damals mitteilte, werden neue Büros und Wohnraum entstehen. Das denkmalgeschützte Ensemble umfasst eine alte Getreidemühle und eine Scheune mit Remise aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Bauherren beabsichtigen, die Scheune in ein Zwei-Parteien-Wohnhaus mit Effizienzhausstandard 85 umzunutzen und denkmalgerecht zu modernisieren. Der ehemalige Hühnerstall soll als Mietwohnung dienen. Den größeren Teil der Scheune wollen die Bauherren selbst nutzen. Der alte Gewölbekeller bleibt wie bisher ein Weinkeller. Die notwendigen Stellplätze werden in ausreichender Zahl im Innenhof nachgewiesen, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Das Mühlengebäude wird zu einem Bürogebäude mit Effizienzhausstandard umgebaut. Zudem wird es denkmalgerecht modernisiert.

Die gesamte Mühlentechnik bleibt laut Bauherren erhalten; sie wird gesäubert und mit Leinöl bestrichen. Durch das Öffnen des Eingangsbereiches und durch optimierte Belichtung und Beleuchtung soll die Technik zusätzlich in Szene gesetzt werden. Geplant ist außerdem die Installation einer Photovoltaikanlage. Die Zahl der errechneten Stellplätze wird sowohl im Innenhof als auch zur Breitgasse hin nachgewiesen. Der Ausschuss muss nun sein Einvernehmen erteilen, über die Bauanträge zur Umnutzung der Scheune in ein Wohnhaus sowie zur Umnutzung der Mühle in Büroräume entscheidet dann das Landratsamt.

Im August 2021 übergaben sechs Hirschberger Jugendliche der Verwaltung eine Unterschriftenliste. Darin äußerten sie den Wunsch nach einem Bikepark („Pumptrack“) auf dem Gelände des Sportzentrums. Jugendreferentin Kirstin Wolski steht in Kontakt mit den Jugendlichen und begleitet diesen Prozess. Die Verwaltung sieht eine geeignete Fläche südlich des Hockeyfeldes auf dem Gelände. Die Lage stellt laut Verwaltung eine sinnvolle Ergänzung des bisherigen Angebots dar, insbesondere die Anbindung an die Inlinehockey-Anlage mit dem Jugendhaus. Der Mittelansatz, der auf den Berechnungen eines Büros für Landschaftsarchitektur beruht, liegt bei rund 205 000 Euro, wobei dieser eine 50-prozentige Spendenakquise beinhaltet.

Die Verwaltung befürwortet den Spendenaufruf, wenngleich die gewünschte Summe nur schwer zu realisieren sein wird. Sie schlägt daher vor, die zu erreichende Spendensumme auf mindestens zehn Prozent, also 20 500 Euro, zu reduzieren. Der Ausschuss soll nun über den Neubau dieser Anlage, über die Vergabe der Planungsleistung sowie die Auftragsvergabe an den billigsten Anbieter entscheiden, sofern die Spendensumme erreicht wurde.