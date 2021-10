Umbau geht in Hauptphase - Kreisverkehr ab Montag gesperrt

Hirschberg. Der Umbau des Kreisels an der Anschlussstelle A 5 Hirschberg West geht in die Hauptphase. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert, muss der Kreisverkehr ab Montag, 25. Oktober, bis Ende des Jahres gesperrt werden. Der Verkehr in den und aus dem Gewerbepark wird auf den inzwischen hergestellten Bypass verlegt.

In der Hauptbauphase wird der alte Kreisverkehr rückgebaut und ein neuer Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 45 Meter in Beton errichtet, schreibt die Behörde. Zudem werde die zweite Hälfte des südlichen Astes fertiggestellt. Die Anbindung des Gewerbeparks über den Bypass wird mit der bereits vorhandenen Ampel geregelt. Diese Situation werde voraussichtlich bis Mitte November so bleiben.

Insgesamt werden laut Behörde rund 2 000 Quadratmeter Betonfahrbahn im Bereich von Kreisel und Autobahnzufahrt hergestellt. Die Kosten betragen 1,8 Millionen Euro und werden zu 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land Baden-Württemberg getragen.

