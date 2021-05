Turnhalle ist erst 2022 dran

Die zwei Hirschberger Sporthallen müssen dringend saniert werden. Das ist bekannt. Laut dem im Gemeinderat verabschiedeten Hallensanierungs- und Neubaukonzept war die Erneuerung des Bodens in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen für die Sommerferien 2021 vorgesehen. Das klappt nun nicht. Die Maßnahme wird auf 2022 verschoben. Darauf verständigte sich der Ausschuss für Technik und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung.

AdUnit urban-intext1

Grund: Der zeitliche Vorlauf für Entscheidungen und Zuschussanträge ist zu knapp. Außerdem sind die Baufirmen in den Sommerferien erfahrungsgemäß ausgelastet und die Kosten somit um zehn Prozent höher. Nicht zuletzt gibt es durch die Pandemie Unsicherheiten bei den Materiallieferungen; auch die Verknappung von Holzwerkstoffen bereitet Kopfzerbrechen.

Die Sanierung soll nun vom 11. April 2022 bis zum 3. Juli 2022 über die Bühne gehen. In diesem Zeitraum liegen die Oster- und Pfingstferien. Die Beck-Halle erhält einen flächenelastischen Holz-schwingboden mit Linoleum als Oberbelag. Der neue Boden wird blau, denn dies sei eine angenehmere Farbe als rot, so der zuständige Architekt Bernd Kopp.

Vorteile für Linoleum

Linoleum habe im Vergleich zu PVC viele Vorteile. Die Pflege sei leichter, so Kopp: „Zudem wird nachhaltiges Material wie Leinöle, Jute, Kork und Harz verwendet“, betonte der Architekt. PVC sei hingegen nicht so langlebig und durch den Einsatz von Kunststoffen nicht so nachhaltig. Auf dem Boden sollen drei Handballspielfelder, zwei Basketball- und vier Volleyballspielfelder aufgezeichnet werden. „Eventuell könnte noch ein Badmintonfeld markiert werden. Auf ein Tennisspielfeld können wir verzichten. Insgesamt gibt es so weniger Linien“, ergänzte Kopp.

AdUnit urban-intext2

Im Zuge der Beratung über das Hallensanierungskonzept wurde im Gemeinderat angeregt, die energetische Sanierung der beiden Sporthallen in die weiteren Planungen miteinfließen zu lassen. Derzeit wird die Halle durch eine Lüftung mit Warmluftzufuhr über die Hallendecke beheizt. Künftig gibt es eine Fußbodenheizung. Sie ist zehn Prozent günstiger und die Wärme wirkt direkt am Boden, also dort, wo sich die Menschen aufhalten. Die Kosten für den Sportboden belaufen sich auf 285 000 Euro und für die Fußbodenheizung auf 115 000 Euro.

Räte irritiert über Kosten

Die Schließung der Halle für zwölf Wochen könnte für eine weitere Maßnahme genutzt werden, nämlich für die Sanierung der vier Umkleide - und Duschräume im Untergeschoss. Der Technische Ausschuss sprach sich auch hierfür aus. Allerdings muss Architekt Kopp mit seinem Büro zunächst klären, ob dies überhaupt möglich ist und vor allem genaue Kosten vorlegen.

AdUnit urban-intext3

Für Irritationen in der Sitzung sorgte genau dieser Punkt. Denn in der Sitzungsvorlage standen 1,6 Millionen Euro für vier Umkleide- und Duschräume zur Verfügung. Architekt Kopp konnte dieses Missverständnis aber aufklären. Zu dieser Maßnahme zählen beispielsweise noch der Brandschutz am Treppenaufgang, neue Wasser- und Abwasserleitungen sowie Toiletten-Anlagen für die Zuschauer.

AdUnit urban-intext4