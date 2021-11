Traumatische Erlebnisse nach dem Krieg im Kinderheim

Wenn sie an ihre Zeit im Verschickungsheim zurückdenkt, steigen Bilder in ihr auf, die Angst machen. Dann sieht sich Petra Heckmann noch einmal am Fenster des Schlafsaals stehen und mit einer Freundin Fluchtpläne schmieden. „Wir konnten sie nicht umsetzen, aber schon der Gedanke tat gut“, sagt die Hirschbergerin. Jahrelang dachte sie nicht mehr an damals, doch dann las sie Berichte in der Zeitung, unter anderem über eine Lesung von Anja Röhl, die sich mit dem Schicksal von Verschickungskindern beschäftigt. Und nun spricht sie über ihre Kindheitserlebnisse.

Sie sei oft krank gewesen, erinnert sich die heute 71-Jährige: „Ich war unterernährt und appetitlos.“ Der Vater war Zollbeamter in Frankfurt, das Sozialwerk bot der Familie 1959 die Kur an. Die Eltern hätten ihr den sechswöchigen Aufenthalt positiv geschildert, als Einzelkind freute sie sich auf viele Spielgefährten. Mit dem Zug ging es los, um den Hals trug die Achtjährige ein Schild mit Adresse und dem Bestimmungsort, Todtnauberg im Schwarzwald.

Wie das Heim hieß, fällt Petra Heckmann nicht mehr ein: „Bei mir ist vieles gelöscht aus dieser Zeit.“ Die Busfahrt prägte sie sich aber ein, es ging in vielen Kurven durch den Wald bis zu einem quaderförmigen Haus, das dem Kind riesig vorkam. Sechs weiße Metallbetten standen im Schlafsaal, die Decken waren stramm unter die Matratzen gesteckt und durften nicht herausgezogen werden: „Man konnte sich nicht einkuscheln.“ Nachts saß eine Wache auf dem Gang und verbot den Kindern, zur Toilette zu gehen: „Ich musste den Nachttopf benutzen, der mitten im Zimmer stand.“

An einem Morgen war dieser voll; weil sie sich ekelte, aber auch nicht ins Bett machen wollte, fragte das Mädchen, ob es nicht ausnahmsweise doch aufs Klo gehen dürfe. Das wurde ihr nicht erlaubt, und es kam, wie es kommen musste: Der Topf lief über. „Ich bin mit dem Popo dort hineingefallen, es war so widerwärtig“, berichtet sie und schüttelt sich. Hilfe bekam sie nicht, vielmehr log die Betreuerin und gab vor, das Kind habe sich vorher nicht bemerkbar gemacht.

Es gab einen Ausflug auf den Feldberg, aber zumeist wurde auf der Wiese vor dem Haus gespielt. Die Achtjährige und ihre Freundinnen entdeckten die Natur, und Heckmann weiß auch um diese schönen Seiten der Verschickungszeit, ebenso die Abende, als eine ältere Betreuerin den Kindern vorlas und so etwas wie Geborgenheit aufkam. Doch waren da die anderen Frauen, die ihr Angst machten; die Kleine empfand sie als hart, wenig mütterlich; sie wollte nicht auffallen.

Heute wundert sie sich, dass sie ohne Murren aß: „Jeden Morgen gab es dasselbe, sechs Wochen lang Haferschleim.“ Es war eine graue, mit Wasser gekochte, dünnflüssige Masse, die nur mit Salz gewürzt war und „eklig nach Pappe“ schmeckte. Im Speisesaal gab es eine lange Tischreihe, an deren Ende einmal ein Junge bitterlich weinte. Sein Kopf wurde nach unten zum Teller gedrückt, und jemand berichtete, dass er den Haferschleim wieder von sich gegeben habe und nun das Erbrochene essen musste: „Es war schrecklich, das anzusehen.“ Während alle nach draußen gehen durften, musste er bleiben.

Ein weiteres, traumatisches Erlebnis blieb ihr im Gedächtnis: Im Erdgeschoss gab es Doppeltüren, man musste also immer zwei Türen öffnen, um in den nächsten Raum zu gelangen. Dazwischen blieb ein schmaler Spalt, gerade breit genug für ein Kind. Dort wurde Heckmann einmal eingeschlossen: „Warum weiß ich nicht, vielleicht war ich zu spät dran zum Essen?“ Jedenfalls fand sie sich unversehens in dem Gelass, und jemand verschloss die Türen. „Es war stockdunkel“, sagt sie, und sie habe vor Angst geschrien. Davon berichtete sie in einem Brief an die Eltern, doch durfte er so nicht abgeschickt werden: Eine Betreuerin forderte das Kind auf, eine geschönte Version zu verfassen. Zuhause vertraute sie sich Mutter und Vater an; er beschwerte sich, und darüber ist die Tochter froh: „Denn sie standen hinter mir.“ Der Sozialdienst mauerte allerdings, behauptete, das Kind sei verwöhnt.

Noch heute schüttelt Heckmann den Kopf; die frühere Kinderpflegerin ist selbst Mutter und Großmutter. „Ich habe mir geschworen, dass meinen Kindern so etwas nicht passiert“, sagt sie. Damals seien solche Dinge üblich gewesen, wie auch der lieblose Ton der Erzieherinnen. Die Wochen im Schwarzwald haben sie verändert: „Ich bin forscher geworden, abgehärtet.“ Sie ist mit der Vergangenheit versöhnt; vielleicht hat auch das Ende des Kinderheims dazu beigetragen. Denn nach vielen Beschwerden wurde es schließlich geschlossen.

