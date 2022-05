Thomas Quasthoff kommt zum Liedfest und liest Texte von Eduard Mörike

Immer wenn es brennt, taucht er auf, ein geheimnisvoller Mann mit roter Mütze. Eduard Mörike schrieb seine düstere Ballade vom „Feuerreiter“ mit gerade mal 18 Jahren – immer wieder wurde seither aus den dramatischen Versen Musik gemacht. Am bekanntesten dürfte die atemlose Vertonung von Hugo Wolf sein, eines von 50 Liedern auf Mörike-Gedichte, die er alle im Sommer 1888 schrieb.

„Wenn sie von den richtigen Leuten interpretiert wird, ist es eine sehr tiefgründige, aber auch humorvolle Liedsprache“, sagt Alexander Fleischer zu dieser Musik. Sie erklingt zum Auftakt des Hirschberger Liedfests in der Ehemaligen Synagoge; der Abend heißt „Feuerreiter“ und steht, wie sollte es anders sein, im Zeichen Mörikes. Gesungen werden die Wolf-Lieder, wie auch die von Othmar Schoeck und Wilhelm Killmayer, von der Sopranistin Nikola Hillebrand, die von Ideengeber und Organisator Fleischer nicht nur für das Liedfest gewonnen wurde, sondern auch von ihm am Klavier begleitet wird. Zum sechsten Mal findet das kleine Hirschberger Festival mittlerweile statt – „kein ganz rundes Jubiläum“, sagt Monika Maul-Vogt vom Kulturförderverein. Aber doch eins, dem schwierige Pandemie-Jahre vorausgingen, in denen das Publikum gleichwohl nicht auf Kunstgenuss verzichten musste.

Die Akteure beim Hirschberger Liedfest sind in diesem Jahr (von links): Johannes Martin Kränzle, Mirella Hagen, Thomas Quasthoff, Nikola Hillebrand und Alexander Fleischer. Quasthoff war bisher Schirmherr. Dieses Mal ist der berühmte Bassbariton und Hochschullehrer selbst Akteur, er ist Sprecher und liest aus Mörike-Werken. © Veranstalter

Jedes Mal war bisher Opernsänger Thomas Quasthoff Schirmherr. Dieses Mal ist der berühmte Bassbariton und Hochschullehrer selbst Akteur, kündigt Alexander Fleischer strahlend an: „Er ist Sprecher und liest aus Mörike-Werken.“

Vor zehn Jahren zog sich der Gesangsstar von der Opernbühne zurück, singt heute nur noch Jazz; zum „Feuerreiter“-Abend wurde allerdings ein ganz spezielles Programm zusammengestellt mit Musik und Texten, die sich um Liebe, Tod und „gruslige Themen“ drehen, über die sich der Organisator vorerst noch ausschweigen will – um es für die Besucher spannend zu machen.

Um Liebe in vielen Facetten geht es am zweiten Abend; „Liebe, l’amour, amore“ hat ihn Mirella Hagen genannt. Für die Sopranistin ist es der zweite Anlauf, musste sie doch ihren 2018 geplanten Auftritt krankheitshalber absagen. Dafür hat sie jetzt eine Auswahl Liebeslieder von Henry Purcell bis Benjamin Britten mitgebracht – gerade Letztere legt Fleischer dem Publikum ans Herz mit ihrem Experimentieren, den Anklängen an Blues, Chanson und Jazz, ihren mal lustigen, mal bitteren Stimmungen.

Den dritten Teil des Liedfests übernimmt Johannes Martin Kränzle, „einer der spannendsten, intelligentesten Singstars der Opernszene“, wie er einmal genannt wurde. Der Bariton mit der großen Bühnenpräsenz trägt Richard Rudolf Kleins „12 jiddische Lieder“ vor und sorgt damit für eine weitere Premiere beim Liedfest in diesem Jahr.

Zum ersten Mal steht nämlich das Jiddische in der Konzertreihe auf dem Programm. Sein Klavierpart sei „sparsam“, erklärt Fleischer dazu: Der Gesang und die vielen Stimmungen, mal heiter, mal traurig, stehen im Vordergrund. Dazu gibt es noch einmal Hugo Wolf, außerdem Carl Loewe und Kränzle. Denn der Sänger komponiert auch selbst und setzt sich mit jüdischer Musik auseinander.

Es ist ein buntes Programm, auf das Fleischer stolz ist. Und auch Maul-Vogt freut sich, „dass wir das Liedfest auch in den letzten zwei Jahren durchgezogen haben“. Die Preise sollen nicht erhöht werden, kündigt sie an: Neben ermäßigten Kombitickets kostet der Eintritt pro Abend für Mitglieder zehn und für Nichtmitglieder 15 Euro. Einziger Wermutstropfen: Beim Konzert herrscht nach wie vor Maskenzwang.

Das Programm Das Hirschberger Liedfest beginnt am Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, mit dem „Feuerreiter“: Pianist Alexander Fleischer begleitet Nikola Hillebrand; Thomas Quasthoff liest Texte von Eduard Mörike. Am Samstag, 11. Juni, geht es ab 20 Uhr um „Liebe, l’amour, amore“. Die Akteure sind Sopranistin Mirella Hagen und Alexander Fleischer am Klavier. Den Abschluss bildet das Konzert am Sonntag, 12. Juni, 17 Uhr. Bariton Johannes Martin Kränzle und Alexander Fleischer singen und spielen unter anderem „Zwölf jiddische Lieder“. Aufführungsort ist jedes Mal die Ehemalige Synagoge. Weitere Infos im Internet unter www.hirschberger- liedfest.de

