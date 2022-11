Theater im Olympia-Kino

Köstlich, feinfühlend ironisch und mit viel Sympathie führt der österreichische Erfolgsautor und Romancier Daniel Glattauer in seinem Stück „Die Wunderübung“ ins Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen. Am 16. November ist es in Hirschberg zu sehen.

In seinem ersten Theaterstück, das seit seiner Uraufführung 2015 in Wien die deutschsprachigen Bühnen stürmt, zeichnet er nun mit bissigem Wortwitz und genauer Beobachtungsgabe das Bild eines Paares, das seine besten Zeiten zwar hinter sich hat, aber ein gemeinsames Leben noch nicht verloren geben will.

Joana und Valentin haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen, ihre Beziehung ist am Tiefpunkt angelangt. Die pointenreichen Wortgefechte und überraschenden Wendungen der höchst vergnüglichen Therapiestunde bieten eine Steilvorlage für ein formidables Schauspielertrio. Es besteht aus Dorothea Baltzer, Klaus Ellmer und Dirk Deininger. Die Regie führte Jana Kirsch.

Das Tournee Theater Stuttgart – 1998 von Intendant Klaus Ellmer gegründet – ist ein freies Theater mit einem Stamm von zwölf Schauspielern. Nach „Illusionen einer Ehe“ ist dies der zweite Auftritt des Tournee Theaters Stuttgart im Olympia-Kino.

Interessenten wenden sich an foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder an Tel. 06201/5 36 00. Ihnen wird dann die Kontoverbindung mitgeteilt. Das Gastspiel ist am Mittwoch, 16. November, um 20 Uhr im Olympia-Kino. hr