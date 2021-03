In Hirschberg können die Bürgerinnen und Bürger ab sofort ein Mal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest auf das Coronavirus machen. Das teilte die Verwaltung mit. Dies ist in folgenden Praxen und Apotheken nach telefonischer Voranmeldung möglich. Für die Tests in Apotheken darf man allerdings keine Symptome haben, in diesem Fall muss wie bisher der Hausarzt konsultiert werden:

AdUnit urban-intext1

Hausarztpraxis Großsachsen: Riedweg 1, Tel. 062 01/98 68 71 00

Hausarztpraxis Leutershausen: Raiffeisenstraße 5, Tel. 062 01/541 18)

Corona-Schwerpunktpraxis: Montag, Mittwoch, Freitag 8.30-13 Uhr, Fenchelstr. 14, Tel. 062 01/98 68 72 20

AdUnit urban-intext2

Praxis Dr. Mußotter: Breitgasse 19, Tel. 062 01/512 53

Turmapotheke Großsachsen: Riedweg 1, Telefon 062 01/494 98 49

AdUnit urban-intext3

Sternapotheke Großsachsen: Hohensachsener Straße 2, Telefon 062 01/512 70, nur nach telefonischer Vereinbarung, voraussichtlich ab Mittwoch, 17. März. tge