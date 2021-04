Superman wie einst Moses

Ein fliegender Mann aus Stahl mit Laserblick, ein Gerechtigkeitsfanatiker mit Fledermaus-Kostüm oder ein Spinnen-Mann – die modernen Superhelden aus Amerika kennt nicht zuletzt dank zahlreicher Blockbuster fast jeder. Doch die ursprünglichen Comics erzählen nicht nur die Geschichten ihrer übermenschlich starken Titelhelden, sondern indirekt die ihrer Schöpfer. Die ist oftmals eng mit der Katastrophe des 20. Jahrhunderts von Ausgrenzung, Vertreibung und Krieg verbunden. Ein digitaler Gastvortrag beim Arbeitskreis Ehemalige Synagoge hat nun für 30 Teilnehmer die Zusammenhänge zwischen jüdischer Erinnerung und Comics dargelegt. Den Vortrag hatten die Kunsthistorikerin Manja Altenburg und die promovierte Judaistin Esther Graf ausgearbeitet.

AdUnit urban-intext1

Jerry Siegel, Joe Shuster, Jack Kirby, Bob Kane, Stan Lee: Ihre Superhelden kennt jeder, die Namen der Zeichner sagen dagegen meist nur Szenekennern etwas. Was selbst Fans oft nicht wissen: Eine überwältigende Mehrheit der Comicschöpfer aus der ersten Generation in Amerika hat jüdische Wurzeln. Clark Kent alias Superman hätte bei seiner Erstveröffentlichung in den 1930er-Jahren genauso gut einen rot-gelben Davidstern statt des „S“ auf seiner blauen Uniform tragen können.

Apokalyptische Inszenierung

„Seine Ursprungsgeschichte hat starke jüdische Züge“, erklärte Manja Altenburg. Nicht nur, weil der wohl bekannteste Superheld aller Zeiten von seinen Eltern auf einem fremden Planeten gleich Moses über den intergalaktischen Nil mit einer Rakete auf die Erde geschickt wurde und dort in einer fremden Familie aufwächst. „Seine Geschichte weist starke Analogien zu Moses auf“, sagte Altenburg. Auch die apokalyptische Inszenierung mit der Zerstörung seines Heimatplaneten erinnere stark an einen göttlichen Heilsbringer im biblischen Kontext. Schon der Name – in seiner Heimat Krypton heißt Superman „Kal El“ – weist in hebräischer Übersetzung darauf hin (Göttliche Stimme).

Solche Hinweise lassen sich aber nicht nur bei Superman feststellen. „Der Comic ist fast ausschließlich das Produkt jüdischer Immigranten, deren Vorfahren aus Osteuropa nach Amerika geflüchtet sind und dort auf eine bessere Welt hoffen“, zitierte Altenburg einen anerkannten, amerikanischen Comic-Buchautor. Auch der wegen seiner zahlreichen Cameo-Auftritte bekannte Stan Lee, der inzwischen als Vater aller Superhelden gilt, kam als Sohn rumänischer Einwanderer jüdischen Glaubens nach Amerika. Selbst die großen Comic-Verlage wie „Marvel“ waren in jüdischer Hand.

AdUnit urban-intext2

Mit ihren Superhelden, so Altenburg, kämpften die Autoren für die Hoffnung auf ein Leben in Gerechtigkeit und den „American Way of Life“ sowie den Wunsch nach Bildung. Viele Helden kämpfen in den Geschichten schon vor Kriegseintritt der USA durchaus patriotisch gegen die Nazis. ksm