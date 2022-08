Das Treffen der Zukunftswerkstatt „Wir in Hirschberg“ im Mai ergab viele Impulse für ein soziales Miteinander. Jetzt nimmt das Sozialprojekt weitere Konturen an. Am Wochenende steht die erste Veranstaltung an. Dabei handelt es sich um das erste „Weiße Frühstück“ ab 11 Uhr im Skulpturengarten an der Alten Villa in Leutershausen.

Dieses Frühstück wird von der AG 2 „Kultur- und

...