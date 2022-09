Steinle sieht jetzt Jüngere am Zug

Hirschberg. GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle ist nach 18-jähriger Tätigkeit im Hirschberger Gremium verabschiedet worden. Bürgermeister Ralf Gänshirt würdigte den ehrenamtlichen Einsatz des 63-Jährigen: „Sie haben die Sorgen der Bürger aufgenommen, in die Diskussionen der kommunalen Gremien eingebracht und mitgeholfen, Lösungen zu finden.“ Folgerichtig sprachen die Hirschberger Steinle immer wieder das Vertrauen aus, und dies nach 2004 viermal in Folge. Bis 2019 wuchs die Zahl der Stimmen von 2063 auf 2812. Gänshirt bedauerte die Entscheidung, konnten sie aufgrund der beruflichen und privaten Belastung jedoch nachvollziehen.

Steinle, der von 2004 bis 2014 auch die GLH-Fraktion leitete, war an vielen zentralen Themen beteiligt gewesen. Hierzu zählten unter anderem der Bau des Hilfeleistungszentrums, der zweigleisige OEG-Ausbau, der Bürgerentscheid zum Gemeinschaftsschule, der Neubau evangelischer Kindergarten oder die Sanierung der Sporthallen. Als Anerkennung überreichte er Steinle die Urkunde und den Zinnteller der Gemeinde sowie eine Eberesche, die Förster Walter Pfefferle aus dem Gemeindewald geholt hatte.

Finger in die „Klimaschutz-Wunde“

Steinle legte den Finger in „die Klimaschutz-Wunde“. Er habe viel über kommunale Verwaltungsstrukturen und demokratische Abläufe gelernt. Ein Problem sehe er in den nicht öffentlichen Vorbereitungen bis hin zu den Entscheidungen. Auch den fehlenden Respekt, dem anderen zuzuhören, bemängelte er. Die Gemeinde habe es in den letzten Jahrzehnten verpasst, eine Vorreiterrolle bei Solarthermie oder Solarstrom einzunehmen. Dies sei immer wieder an der Gemeinderatsmehrheit und an der Verwaltungsspitze gescheitert, bedauerte er. Sein Werk sollten jetzt Jüngere fortführen. Mit dem Dank an die Kollegen, die Verwaltung sowie an seine Frau Christiane und die Kinder verabschiedete sich Steinle. hr