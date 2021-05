Starker Anstieg bei Fahrrad-Diebstählen

„Hirschberg ist sicher, ganz schön sicher.“ Diesen Satz von Polizeioberrat Holger Behrendt, Leiter des Polizeireviers Weinheim, hörten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses gerne. Demnach muss sich die Gemeinde nach der Vorlage der Kriminalstatistik für das Jahr 2020, die einen leichten Anstieg von 280 Straftaten im Jahr 2019 auf 313 im Jahr 2020 zu verzeichnen hat, keine Sorgen machen.

„Dies ist zwar ein Anstieg, allerdings bleiben die Straftaten in Hirschberg auf einem niedrigen Niveau. Grundsätzlich ist es so, dass dort, wo mehr Menschen leben, mehr Kriminalität herrscht“, ergänzte Behrendt.

Die Fahrraddiebstähle haben 2020 zugenommen. © Thomas Rittelmann

Auf der Insel der Glückseligen leben die Hirschberger wiederum auch nicht. So verzeichnet das Polizeirevier generell eine Zunahme bei der Internetkriminalität. In Hirschberg waren es 33 Fälle mehr.

Keine Erklärung möglich

Sehr auffällig ist der Anstieg bei Fahrraddiebstählen an den OEG-Bahnhöfen. 2019 waren es sieben und 2020 stieg die Zahl auf 17. Eine Erklärung lieferte der Revierleiter nicht. Es gab für ihn keine. FW-Fraktionssprecher Werner Volk vermutete einen Zusammenhang mit fehlenden Fahrradständern und fragte, ob die Kommune reagieren müsse. Nein, lautete die Antwort des Polizeioberrats: „Ich sehe keine Notwendigkeit.“ Für CDU-Fraktionssprecher Christian Würz, selbst bei der Kripo, war es wichtig, dass die Rohheitsdelikte (von 74 auf 44 Fälle) und die Wohnungseinbrüche (von 20 auf elf Fälle) zurückgingen, also Taten in den Bereichen, in denen die Bevölkerung sehr sensibel reagiere.

Würz erkundigte sich zudem nach den Corona-Bußgeldverfahren. Auch hier hatte der Polizeirevierleiter nichts „Auffälliges“ zu verzeichnen. Blieb am Schluss nur noch das Lob des Bürgermeisters Ralf Gänshirt an die Polizei: „Hirschberg ist sicher. Dies freut mich. Geben Sie den Dank auch an die Kollegen in Schriesheim vom dortigen Posten weiter.“ hr