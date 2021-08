Stapelweise Toiletten und Klodeckel

Die Sanierung des katholischen Kindergartens hat begonnen – mit einer vorgezogenen Sanierung der Toiletten und des Foyers im Erdgeschoss. Direkt nach Verabschiedung der Kinder in die Sommerpause haben die Handwerker Vorbereitungsarbeiten getroffen. Gestern Morgen nun ist der Ausbau der Sanitärobjekte gestartet: WCs, Waschbecken, Trennwände und Estrich kommen in die Mulde. Bereits am Donnerstag soll die Neuinstallation beginnen, so Architekt Peter Göhrig.

„Alle Handwerker sind vor Ort“, freute sich Göhrig. Damit konnte die erste Etappe des Projektes beginnen, das die Einrichtung zwei Jahre beschäftigen wird. Die eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten finden erst 2022 und 2023 statt. Dazu müssen nämlich vier der sechs Kindergartengruppen in den benachbarten Pavillon der Martin-Stöhr-Schule umgesetzt werden. Der ist aber aktuell noch vom evangelischen Kindergarten belegt, der ein Stückchen weiter oberhalb neu gebaut wird.

Auch neue Leitungen

Was in diesem Jahr geht, ist die Erneuerung der Toiletten im Erdgeschoss und des Foyers. Die WCs und Waschbecken erhalten auch neue Leitungen, so dass in der ersten Etappe auch Arbeiten im Kellergeschoss stattfinden werden. Das Foyer bekommt eine neue Unterdecke, einen neuen Fußbodenbelag, eine neue Beleuchtung und selbstredend auch einen neuen Wandanstrich. Auch soll es nach hinten hin erweitert werden und Platz für einen neuen Gruppenraum erhalten. Die Gipskartonagewände werden im Zuge der Arbeiten jetzt bereits gestellt, der Raum bleibt aber vorerst offen und wird erst später genutzt werden, wie Göhrig ankündigte.

Das meiste in den Ferien

Die meisten Arbeiten werden in den dreiwöchigen Kindergartenferien abgeschlossen sein. Ganz fertig wird das Projekt allerdings nicht. Der Wert der Arbeiten liege bei rund 300 000 Euro; das sei so viel wie bei einem halben Einfamilienhaus. „Das kriegen Sie nicht in drei Wochen fertig“, sagte Göhrig. Für die Restarbeiten sieht er jedoch keine Probleme. Der katholische Kindergarten verfüge über so viele Eingänge, dass sich die Baustelle mit dem Kindergartenbetrieb durchaus vertrage. Beides soll auch nicht lange nebeneinander bestehen: Die Arbeiten sollen in fünf Wochen abgeschlossen sein.

Das Gesamtprojekt kostet knapp zwei Millionen Euro, 1,7 Millionen entfallen dabei auf den Kindergarten. Mit 1,5 Millionen Euro finanziert die politische Gemeinde den Löwenanteil.