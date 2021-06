Spezieller Einsatz

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg: Ein Traktor war die Weinberge am Kahlberg runtergerollt und hatte sich überschlagen, teilt die Feuerwehr mit. Zum Glück lief dies ohne Personenschaden ab. Da die Einsatzstelle nicht mit den großen Löschfahrzeugen befahrbar war, wurden die wichtigen Materialien und das Personal in den Kommandowagen und den Einsatzleitwagen umgeladen. An der Einsatzstelle angekommen, traf die Wehr die ersten Sicherungsmaßnahmen und bereitete den Greifzug vor.

Mit diesem Gerät konnte der Traktor wieder aufgerichtet und in die Richtung der Spur zwischen den Reben gedreht werden. Allerdings war der Traktor nicht mehr fahrbereit und somit musste er den Hang hinaufgezogen werden. Bei dieser Arbeit wurde die Feuerwehr von einem Landwirt unterstützt. Nach etwa drei Stunden konnte die Feuerwehr die Rückfahrt antreten und die Materialien wieder auf die großen Löschfahrzeuge verladen. ma