SPD auf der Suche nach rotem Kurs

Hirschberg. „Es kann doch nicht sein, dass wir immer nur den grünen Themen hinterherrennen“, ruft Jörg Büßecker, und die Wut ist ihm anzusehen. SPD-Sprecher Thomas Scholz hat gerade seinen Gemeinderatsbericht beendet, da hält es den Fraktionskollegen nicht mehr auf dem Platz – die Jahreshauptversammlung der Genossen wird zum Schlagabtausch der beiden Gemeinderäte, die sich in vielen Bereichen der Kommunalpolitik, nun ja, nicht gerade grün sind.

Im Kern wirft er Scholz vor, regelmäßig mit der GLH zu stimmen, etwa zur Gewerbepark-Erweiterung. Zudem brauche es den Blick aufs große Ganze, weniger auf die Details. Auf die geht Scholz zuvor ein: Er referiert über Großbaustellen, kritisiert, dass der Gewerbepark alles andere sei als das einst erträumte „Vorzeigegebiet“, und ist froh über den jetzt unterzeichneten Rahmenvertrag; die Ortsrandentlastungsstraße sei eine „never ending story“, doch würden nun die Grundstückseigentümer angesprochen.

Büßecker grummelt

Skeptisch sieht er die Pumptrack-Anlage: „Ich bezweifle, dass in jeder Gemeinde eine gebaut werden muss.“ Lieber sollte man das Angebot breiter aufstellen und mehr auf die Mädchen eingehen. Büßecker grummelt, denn auch hier hat er anders abgestimmt. Schließlich geht der Fraktionssprecher auf die vielen abgelehnten Anträge ein – „wir haben da einen schweren Stand“ –, ganz vorne die Sanierung der Alten Villa, ein Dauerthema der SPD, gefolgt von maroden Parkplätzen und dem Beitritt zum „Kulturparkett Rhein-Neckar“. Weil die 1500 Euro teure Mitgliedschaft abgelehnt wurde, entschlossen sich SPD und GLH, den Beitrag selbst zu zahlen – wieder mal ein Schulterschluss, den nicht nur Büßecker moniert.

„Wir brauchen eine Abgrenzung von den Grünen, ich kann sie auch nicht leiden“, wird Mitglied Rainer Meyer deutlich, und Ulrich Wiedemann nickt: „Wir brauchen kein grün-rotes, sondern ein eindeutig sozialdemokratisches Profil.“ Er kritisiert, dass die Zuschüsse für die Entlastungsstraße von 80 auf 50 Prozent zurückgefahren wurden, und regt ein Gespräch mit Bürgermeister Ralf Gänshirt an. Vorstandsmitglied Ilana Bender bemerkt grundsätzlich: „Wir haben zu wenig Leute im Gemeinderat.“ Und was ist nun typisch sozialdemokratisch? Vor allem eins, sagt Büßecker: „Unser Thema ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.“

Zu wenig geförderte Wohnungen

Eine Frage, die in der heftigen Diskussion um die Quote von sozial geförderten Wohnungen im Neubaugebiet aufkam. Die Hälfte eines durchschnittlichen Netto-Einkommens gehe aktuell für die Miete drauf, legt der Gemeinderat nach: „Und bauen kann sowieso keine Sau mehr.“ Damit rennt er offene Türen ein in der Runde; Vorsitzender Rüdiger Kanzler erinnert in seinem Jahresrückblick an eine Online-Schalte zum Thema, außerdem an die Wahlkämpfe und kommt auf die Planungen dieses Jahres zu sprechen, darunter ist auch am 27. Juni eine Begehung zu „Brennpunkten im Ort“ geplant. stk