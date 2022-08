Siebenschläfer nisten im Vogelhaus

Vor Jahren hat Klaus Bressler in seiner alten Hütte im Wald am Kahlberg Vogelhäuschen aufgehängt. Seither erfreut sich der 80-Jährige immer wieder als „Gastgeber“ über kleine putzige Kerlchen. Es handelt sich dabei um Siebenschläfer, die gerne diese kleinen Häuschen als ihr sicheres Nest nutzen. „Vor vier Wochen etwa bin ich in die Hütte gegangen und habe eine Mutter mit ihren fünf Jungen entdeckt“, erzählt Bressler.

Die Siebenschläfer haben sich in Bresslers Vogelhaus eingenistet. © Klaus Bressler

Mittlerweile krabbeln die kleinen Nagetiere schon außerhalb ihres Nestes herum. Denn die Hütte bietet den 13 bis 18 Zentimetern großen Tieren einen guten Schutz vor Raubvögeln. Gerade vor zwei Tagen war Bressler wieder in der alten Hütte, um die kleinen Nagetiere genau zu beobachten.

Bressler, der beim Odenwaldklub Leutershausen von 2000 bis 2015 Wanderwart gewesen war und jetzt noch als Beisitzer fungiert, bringt dem Siebenschläfer-Nachwuchs und der Mama natürlich immer etwas Leckeres zum Essen mit. Vor allem Obst wie Mirabellen, Kirschen, Äpfel oder Zwetschgen sind sehr begehrt. Mandeln und Nüssen werden auch gereicht und vertilgt.

Winterschlaf steht an

In wenigen Tagen sind seine kleinen Gäste übrigens wieder auf und davon. Für seinen Winterschlaf gräbt sich der Siebenschläfer, der zur Familie der Bilche gehört, in der Regel im September etwa 30 bis 100 Zentimeter tief in die Erde ein, um dort vor Frost geschützt zu sein. Er nimmt in seiner Erdhöhle, die nicht wesentlich größer ist als er selbst, eine kugelförmige Körperhaltung ein, um seine Wärmeabgabe bestmöglich zu reduzieren. Spätestens Anfang Mai – also nach bis zu acht Monaten – gräbt er sich nach einer mehrstündigen Aufwachphase wieder aus.

Während der wenigen Monate, in denen das Tier aktiv ist, frisst es nach Angaben des Nabu Baden-Württemberg vorwiegend Früchte, Samen, Knospen und Rindenstücke.

Nur mit Glück und Ausdauer lassen sich übrigens die Siebenschläfer beobachten, da sie vor allem nachts in Gärten und Wäldern unterwegs sind. Mit seiner Kletterfertigkeit sowie seinem zwischen elf und 15 Zentimetern großen Schwanz erinnert der Siebenschläfer zudem an ein Eichhörnchen, heißt es weiter vom Nabu Baden-Württemberg.

Im Spätsommer bringen die Weibchen in Baumhöhlen und Nistkästen die nackten Jungen zur Welt, wobei ausreichende Versteckmöglichkeiten für die Tiere überlebenswichtig sind. „Oft fehlt es den Siebenschläfern an alten Bäumen mit geeigneten Höhlen“, weiß Volker Weiß vom Nabu-Landesverband. „Daher mieten sie sich auch häufig auf dem Dachboden von Häusern ein.“ Wer weiß – vielleicht schaut eines der Nagetiere ja nächstes Jahr wieder bei den Bresslers vorbei.