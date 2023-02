Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hirschberg Sensationsfund in New York aus Jüdischer Gemeinde Großsachsen

Ein Mitglied des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen hat in den Beständen des Leo-Baeck-Instituts in New York das bislang älteste Dokument aus der Geschichte der Jüdischen Gemeinde Großsachsen entdeckt.