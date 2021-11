Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs

Wieder ein dreister Telefonbetrug in der Region: Eine über 70-jährige Frau ist am Donnerstagabend Opfer eines sogenannten Schockanrufs durch bisher unbekannte Täter geworden. Die Seniorin erhielt gegen 19.45 Uhr den Anruf einer weinenden, weiblichen Person, die vorgab ihre Tochter zu sein, die soeben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Das Telefonat wurde sodann durch einen Mann übernommen, der sich als Polizeibeamter ausgab und später von einem angeblichen Staatsanwalt. Dieser teilte der Seniorin mit, dass sie eine Kautions-Zahlung in Höhe von 45 000 Euro leisten müsse. Letztlich gaben sich die Betrüger auch mit weniger zufrieden, verängstigten die Dame aber weiter.

Stark unter Druck gesetzt

Derart unter Druck gesetzt übergab die Seniorin, im Glauben ihrer Tochter zu helfen, gegen 21.30 Uhr in der Ladenburger Straße mehrere tausend Euro sowie Schmuck an einen unbekannten Abholer. Als ein Rückruf der „Tochter“ ausblieb, rief die Seniorin ihre tatsächliche Tochter an und wurde sogleich auf den Betrug aufmerksam.

Der männliche Abholer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, er ist etwas 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug eine längere dunkle Stoffjacke sowie eine OP-Maske. Das Fachdezernat der Kripo Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 0621/17 44 44 4 erbeten. pol/sko

