Sechs Autos aufgebrochen

Eine Reihe von Autoaufbrüchen hat sich in Hirschberg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, spielten sich die Taten im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch ab. Auf noch ungeklärte Art und Weise drangen die Täter vorwiegend in der Johann-Dörk-Straße und der Straße In der Straßwies im Ortsteil Leutershausen, aber auch in der Luisenstraße in Großsachsen in geparkte Fahrzeuge ein und durchwühlten dort sämtliche Fächer und Behältnisse. Sie ließen jeweils Kleinbeträge Bargeld mitgehen. Insgesamt wurden der Polizei sechs Fälle gemeldet. Eins der Autos war auf dem Gelände einer Auto-Reparatur-Werkstatt abgestellt. Eine Überwachungskamera zeichnete hier zwei Personen auf, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten.

Einbruch in Leutershausen

Ebenfalls im Hirschberger Ortsteil Leutershausen ereignete sich am Mittwochabend zwischen 20.30 und 23.30 Uhr ein Einbruch. Laut Polizei hebelten mehrere Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen der Autoaufbrüche, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden, Hinweise zum Einbruch werden unter der Rufnummer 0621/174-44 44 entgegengenommen. red/jei

