Schweden-Pop mal etwas anders

Der Stoppelacker steht noch. Hofcafé und Spargelhof ebenso. Die angekündigte Schweden-Explosion blieb am Samstagabend vor den Toren Großsachsens trotzdem nicht aus. Zumindest nicht für Fans der legendären Pop-Band Abba. Beim Open Air auf dem Reisig-Acker kamen aber nicht nur eingefleischte Liebhaber der Band auf ihre Kosten. Wer hat schließlich schon mal „Dancing Queen“ zwischen rot angestrahlten Traktoren und grün leuchtenden Zugmaschinen auf einem abgemähten Getreidefeld mitgesummt?

Für Überraschungen sorgte am zweiten Abend des Stoppelacker-Festivals aber nicht nur das außergewöhnliche Flair auf den Feldern in der strahlenden Abendsonne. Auch die Gruppe Abba Explosion aus Kleinostheim offerierte trotz seit Jahrzehnten bekannter Songs die eine oder andere Überraschung. Das fing schon bei der Formation selbst an: Die fränkischen Schweden sind weder strohblond noch tragen die Männer schulterlanges Haar – und Paare sind die Musiker auch nicht alle. Überhaupt ist die Band mit sechs statt vier Musikern keine exakte Kopie der Popgruppe, die mit über 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte zählt. Und das ist auch gut so.

Neue Klänge gemischt

Schlechte Kopien gibt es schließlich genug. Für die Besucher in Großsachsen gab es nicht nur optisch, sondern auch akustisch nicht nur Abba in Reinform auf die Ohren. Wenngleich die Band selbstredend vom ungebrochenen Erfolg des Originals lebt. In einige Songs mischen Ully Mathias (Gesang), Rebecca Kollang (Gesang), Andy Kirchner (Gitarre), Hörg Dewald (Keyboard), Klaus Bussalb (Bass) und Harald Heinl (Schlagzeug) auch ganz andere Klänge.

Nummern wie „SOS“ kommen dann mit rockigem Rhythmus daher, andere Titel wie „Waterloo“ oder „Mama Mia“ starten mit lateinamerikanischem oder karibischem Flair, bis sie ins Original übergehen. Manche Besucher reiben sich da erst einmal verwundert die Augen und vermuten einen Fehler, bis sie merken: Das soll so sein.

Hardliner mag das stören – die allermeisten fanden es am Samstagabend erfrischend. So glich das Konzert nicht wie so viele Cover-Konzerte dem immer wiederkehrenden Abspielen eines Tonbands aus den 80er-Jahren mit Stimmen, die gar keine Chance hätten, an das Original heranzukommen. Abba Explosion macht aus manchen Stücken eigene Nummern oder interpretiert zumindest Teile davon auf ihre eigene Art und Weise – wenn auch nur mit kleinen Anpassungen. So werden Songs nicht gänzlich verfälscht, erhalten aber ab und zu eine moderne Note. Wo Abba draufsteht, soll schließlich auch Abba drin sein. Für die Band selbst hat das den Vorteil, dass sie nicht permanent mit der über alles thronenden echten Band konkurrieren muss.

„Einfach tolle Atmosphäre“

Den Besuchern beim Stoppelacker-Festival gefällt das offenbar. Zwar bleibt den Corona-Regeln geschuldet die ganz große Explosion der Emotionen aus. Das höchste der Gefühle besteht beim Open-Air-Konzert am Samstagabend aus Mitsummen und Mitklatschen. An der Band lag es jedenfalls nicht. Die Besucher hoffen indes, dass das Format keine Eintagsfliege bleibt. „Hier ist einfach eine tolle Atmosphäre“, sagt ein Ehepaar, das beide Abende hintereinander zu Besuch war, „da ist es uns fast schon egal, wer auftritt“.