Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Schon 900 Unterschriften in Hirschberg gesammelt

Die letzten Infostände zum Bürgerbegehren für die Ortsrandentlastungsstraße finden an diesem Samstag statt. Am kommenden Montag werden die Listen an Hirschbergs Bürgermeister Gänshirt übergeben