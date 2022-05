Schnelles Internet bis 2024?

Hirschberg. Nach Hemsbach und Laudenbach könnte auch die Gemeinde Hirschberg eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen NetCom BW abschließen, um die Bürger auf breiter Front und in überschaubarem Zeitraum an den Segnungen der Glasfaser teilhaben zu lassen. Das zumindest empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat, der in seiner Sitzung an diesem Dienstag darüber entscheiden wird (18.30 Uhr, Bürgersaal im Rathaus).

Die Breitbandversorgung in der Fläche kommt nicht so recht vom Fleck. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, dem alle Kreiskommunen angehören, hat zwar Städte und Gemeinde und teilweise Schulen und Gewerbegebiete an das sogenannte Backbone-Netz angeschlossen, doch in den Wohnvierteln herrscht Bit-Armut.

Lücke schließen

Die Lücke könnten private Unternehmen schließen, die auf eigene Kosten und Rechnung für den Breitbandausbau in der Fläche sorgen – natürlich mit dem Ziel, hinterher mit dem Verkauf von Anschlüssen Geld zu verdienen. Fünf Unternehmen hat die Verwaltung ausgemacht, eines empfiehlt sie für den Abschluss eines Kooperationsvertrages: Die NetCom BW, eine Tochter der EnBW, die durch das Land und einige Landkreise getragen wird. Das strahle eine gewisse Verlässlichkeit aus, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage und empfiehlt damit ein Unternehmen, mit dem sich vor Kurzem auch Hemsbach und Laudenbach zusammengetan haben.

40 Prozent Vorbestellungen nötig

NetCom wird tätig bei Vorbestellungen von mindestens 40 Prozent und nur in den Kerngemeinden. Der Ausbau soll bis Ende 2024 erfolgen. Vertreter des Unternehmens und des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar nehmen an der Sitzung teil.

Einen Knopf könnte der Gemeinderat auch an den Bau der Pumptrack-Anlage im Sportzentrum von Leutershausen machen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat das Projekt bereits empfohlen, jetzt soll der Gemeinderat den Baubeschluss fassen und die Planung vergeben. Ob mit der Realisierung der Anlage allerdings noch in diesem Jahr begonnen wird, scheint der Verwaltung eher unrealistisch. Zehn Prozent der geschätzten Kosten von 20 500 Euro sollen nämlich über Spenden hereinkommen. maz