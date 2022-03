Schneiden, jäten, kehren

Wieder mal wunderschönes Wetter und beste Bedingungen für die ersten Gartenarbeiten – im Bibelgarten sind es am vergangenen Samstag sieben Helfer, die Lavendelsträucher zurückschneiden, erste Unkräuter jäten und die Wege kehren.

Den Sonnenschein und die angenehmen Temperaturen hat die Gruppe um Andrea Müller-Bischoff schon beinahe gepachtet; jedenfalls sagt sie: „Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass wir gutes Wetter hatten, wenn wir mit dem Arbeiten anfangen wollten. Auch wenn es am Tag vorher noch regnete, war es danach schön. Dieser Garten steht unter einem besonderen Stern.“

Der Arbeitseinsatz ist nicht die Premiere in diesem Jahr; schon zuvor wurde die Fruchthecke geschnitten. Zieräpfel, Hainbuchen, Kornelkirschen und Schlehen wachsen an der Grenze zum Pfarrgarten, ein reich gedeckter Tisch für viele Vogelarten. Die Zweige wurden von Werner Volk gehäckselt, und jetzt verteilen die Helfer den Grünschnitt am Boden, wo er verrotten und wieder für neue Nährstoffe sorgen soll. Noch ist es recht kahl auf der Fläche oberhalb der evangelischen Kirche, auf der viele in der Bibel erwähnte Pflanzen wachsen.

Sehr bizarr sieht das stachelige Gerüst der Bitterorange aus, die wirkt, als habe sie für die Dornenkrone Pate gestanden. Müller-Bischoff nickt: „Es kommen dafür zwei Pflanzen infrage, diese und der Asparagus.“ Das ist ein Zierspargel, der als Wildform auch in der Gegend um Jerusalem vorkommt; er ist nicht kahl, sondern trägt lauter kleine, grüne Blättchen. Nebenan informiert eine kleine Tafel über die Pflanze. 30 dieser Schilder gibt es im Bibelgarten, allerdings sind sie mittlerweile in die Jahre gekommen und sollen ersetzt werden. Müller-Bischoff hat dazu neue Texte geschrieben, Grafiker Joe Tremmel übernimmt die Gestaltung. Pro Schild kostet das 20 Euro – um die 600 Euro Gesamtkosten finanzieren zu können, bittet das Bibelgarten-Team um Spenden. Die Kontodaten, sagt die Leiterin, seien auf der Homepage der evangelischen Kirche abrufbar.

Ansonsten gibt es noch einiges zu tun, bis der Garten aus dem Winterschlaf geholt ist: Um zehn Uhr an jedem ersten Samstag im Monat treffen sich die Gartenfreunde zum Schaffen. Sie haben nun Verstärkung bekommen, sogar eine Fachfrau: Anna Theisen macht eine Gartenbau-Ausbildung und hat mit den anderen bereits ihre Kenntnisse zum Lavendel-Rückschnitt geteilt. Neben ihr steht Ursel Bock, ihre Großmutter, die das gemeinsame Arbeiten mit der Enkelin sichtlich genießt. „Wir können noch nicht überall etwas tun“, erklärt Müller-Bischoff weiter. So ist der Boden für das Getreidebeet noch gefroren, Hirse und Rizinus müssen vor dem Einpflanzen vorgezogen werden.

Anderswo wird es dagegen schon Frühling: Die Winterkirsche steht in voller Blüte, und die Knospen des Mandelbaums sind vor dem Aufbrechen. Zur nächsten Veranstaltung dürfte der Bibelgarten noch ein bisschen bunter und grüner sein: Am Donnerstag, 31. März, laden Pfarrerin Tanja Schmidt, Müller-Bischoff und Gemeindereferentin Gabi Mihlan-Penk wieder ein zur „Oasenzeit“.

