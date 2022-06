Wer derzeit baut, dem kommen angesichts steigender Preise regelmäßig die Tränen. So auch in Hirschberg. Denn dort erhöht sich der Zuschuss für die Sanierung des katholischen Kindergartens in Leutershausen von 1,5 auf rund 1,94 Millionen Euro.

Für den Bürgermeister Ralf Gänshirt war dies „keine gute Botschaft“, wie er im Gemeinderat mitteilte. Ein Grund für die höheren Kosten ist der

