Sanierung beginnt

Hirschberg. Am Mittwoch, 2. November, beginnen die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Kanal-, Wasserversorgung und Straßenbau in der Hauptstraße in Leutershausen. Dies teilt das Hirschberger Bauamt mit. Die geplante Bauzeit des ersten Bauabschnitts dauert voraussichtlich bis Ende April 2023.

Während der Bauzeit wird die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken weitgehend gesperrt sein. Der Zugang an die Grundstücke bleibt im Wesentlichen über die gesamte Bauzeit gewährleistet. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Raiffeisenstraße wird in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben. Hier besteht ein beidseitiges absolutes Halteverbot. Fragen zur Baumaßnahme beantwortet das Bauamt Hirschberg unter Telefon 06201/5 98 43. red