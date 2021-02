Erleichterung an der Abfallfront in der Region: Die Sammelanlage der AVR sind ab dem kommenden Montag allesamt wieder geöffnet, darunter natürlich die Einrichtung in Hirschberg. Dort können montags bis freitags von 8 - 12 und von 12.45 - 16 Uhr Abfälle angeliefert werden. Außerdem an den Samstagen 3. und 10. April, 15. und 29. Mai, 5. Juni und 6. November jeweils von 8 - 12 Uhr.

Die AVR weist darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, da wegen der Corona-Situation nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingelassen wird. Die angelieferten Abfälle sollten vorsortiert sein, so dass sich der Entladevorgang nicht unnötig verzögert. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Masken, FFP2-Maske oder KN95/N95), sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Metern sind bei der Anlieferung auf den Anlagen Pflicht. red/sko