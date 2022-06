Im Mai 2019 startete die Sängereinheit 1864 Leutershausen ein Kooperationsprojekt mit sechs Studenten aus dem Studiengang Digitale Medien der Dualen Hochschule in Mannheim. Ziel war es, den Verein in seiner Attraktivität für neue Mitglieder und seiner Außenwirkung auf den Prüfstand zu stellen. In Workshops und Arbeitsgruppen konnten die Mitglieder dabei aktiv an der Zukunftsgestaltung und

...