Rückstau übersehen

Hirschberg. Kleine Unaufmerksamkeit, großer Schaden: Am Mittwochnachmittag ist es in Hirschberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, als die Fahrerin eines Fiat einen Rückstau auf der B 3 von Schriesheim in Richtung Hirschberg übersehen hat. Sie fuhr infolgedessen einem stehenden Skoda Fabia auf.

Beim Aufprall ihres Fahrzeugs erlitt sie leichte Verletzungen und musste von den Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Skoda erlitt ebenfalls leichtere Verletzungen, er verzichtete allerdings auf eine weitere medizinische Behandlung.

An den beiden beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro. pol/sko