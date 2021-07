Roter Mazda gestohlen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch aus der Heddesheimer Straße in Leutershausen einen hochwertigen Mazda gestohlen, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet war. Als der Fahrzeugbesitzer am Abend gegen Mitternacht zu Bett ging, stand der rote Mazda noch vor seinem Wohnhaus. Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr musste er allerdings mit Erschrecken feststellen, dass sein Auto im Wert von über 30 000 Euro offenbar entwendet worden war.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Anwohner, die im Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621/174-44 44 zu melden. pol/sko