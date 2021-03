Das Fachwerkgebäude Am Mühlgraben 3 – früher ein evangelisches Schulhaus, heute ein Wohnhaus – wird in diesem Jahr restauriert. Rund 350 000 Euro soll dies kosten. Darauf verständigte sich der Ausschuss für Technik und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung in der Alten Turnhalle. Ursprünglich sollte das Haus Am Mühlgraben 1 in diesem Jahr saniert werden. Doch bei den Haushaltsberatungen gab es laut Bürgermeister Ralf Gänshirt Überlegungen, die Hausnummer 3 vorzuziehen. Denn hier müssten die Wohnverhältnisse für die Mieter dringend verbessert werden. Die Hausnummer 1 steht hingegen leer.

Im Gebäude Am Mühlgraben 3 müssen Dach, Fassade, Terrasse und Keller auf Vordermann gebracht werden. Die Arbeiten im Innenbereich beschränken sich auf Maler- und Fensterarbeiten. Die Mieter sind zwar durch die Arbeiten beeinträchtigt, müssten aber während des Umbaus nicht ausziehen. Dies sei laut Rathauschef ein Vorteil. Das Gebäude Am Mühlgraben 1 kommt dann 2022 für rund 400 000 Euro Sanierungskosten an die Reihe. Alexander Siracusa von der gleichnamigen Firma für Baurestaurationen aus Ladenburg stellte in der Sitzung die einzelnen Schritte vor.

Wie es sich für alte, unter Denkmalschutz stehende Gebäude gehört, hat das Landesdenkmalamt ein Wort mitzureden. Unklarheit herrschte bei SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz und bei der GLH-Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt allerdings, wie denn nun das Mitspracherecht tatsächlich aussieht. „Da ist von Wünschen und von Fordern die Rede“, meinte Scholz. Maul-Vogt wies auf die Sitzungsunterlagen hin, die ebenfalls Spielraum und Interpretationen zuließen.

Verputzte Außenfassade?

Baurestaurator Siracusa konnte die Verwirrung aber klären und verwies auf Telefonate mit der betreffenden Mitarbeiterin: „Der Denkmalschutz fordert eine verputzte Außenfassade.“ Dies bedauerten vor allem GLH-Sprecherin Monika Maul-Vogt und GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle, die die Restaurierung der Fassade auf diese Art ablehnten. Ihr Argument: Ursprünglich war die Fassade beider Häuser wohl unter Putz und es wurde erst nachträglich Sichtfachwerk angelegt. Dies hätten die zwei gerne wieder so. Die Sanierung des Gebäudes an sich lehnten sie aber nicht ab.

Holz von Pilz befallen

Baurestaurator Siracusa präsentierte zunächst das Ergebnis der Schadensuntersuchungen des alten Gebäudes. Demnach sind manche Hölzer von Pilz befallen, da die Hölzer nie imprägniert wurden. Der Sockel weise ebenfalls Schäden auf. Und seit den Notmaßnahmen im Dachstuhl und an den Fassaden an beiden Gebäuden vor zwei Jahren habe sich der Zustand weiter verschlechtert. Daher sollte umgehend gehandelt werden. Das vorgelegte Sanierungskonzept sieht einen Schwerpunkt bei der Sanierung der Gebäudehülle vor. Teilweise müssten marode Hölzer ausgetauscht werden. Auch Dachflächen müssten repariert sowie die Dachentwässerung erneuert werden. Abschließend wies Siracusa darauf hin, dass er die exakte Kostenberechnung noch nicht vorlegen könne. Er müsse mit dem Denkmalschutz abklären, welche Variante beim Außenverputz in Frage komme. Zur Debatte stehen das Aufbringen eines Dämmputzes oder eine Art Wärmeverbundsystem. Bei Letzterem habe er keine Praxiserfahrung. Klar ist aber, dass das Abdecken mit einem Verputz insgesamt günstiger kommt und zudem das Fachwerk besser schützen würde.

FDP-Fraktionssprecher Oliver Reisig, Jörg Mayer (Freie Wähler), Dr. Thomas Scholz (SPD), Karlheinz Treiber (GLH) und Matthias Dallinger (CDU) stimmten mit Ja.

Der CDU-Gemeinderat verwies darauf, dass der Vollputz die sinnvollere und kostengünstigere Lösung sei. Außerdem würde so der Originalzustand wieder hergestellt. Rathauschef Ralf Gänshirt hatte am Ende noch eine Bitte an den Restaurator: „Dass das Denkmalamt den Verputz der Außenfassade fordert, hätte ich dann doch gerne mal schriftlich.“ hr