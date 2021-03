Der Gemeinderat von Hirschberg soll künftig auch per Videokonferenz tagen können: Eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung schlägt die Verwaltung dem Rat in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 23. März, vor. Zu dieser kommt das Gremium ab 18.30 Uhr in der Alten Turnhalle Großsachsen zusammen. Beraten werden soll dann unter anderem auch über die Betreuungsgebühren während des Lockdowns. Die Verwaltung schlägt vor, die Elternbeiträge für die Schulbetreuung im Januar und Februar zu erlassen, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Für den Kita-Bereich soll dies den Trägern vom 1. Januar bis 21. Februar per Zuschuss ermöglicht werden. red