Rat stimmt für Sanierung

Jürgen Drefs, Zweiter Vorsitzender und derzeitiger Chef des Fußballvereins (FVL) 1922 Leutershausen, saß gespannt im Zuschauerraum. Denn vor vielen Jahren wurde das Thema schon einmal vertagt. Der FVL-Verantwortliche hätte sich diesmal keine Sorgen machen müssen: Der Hirschberger Gemeinderat befürwortete in seiner Sitzung im Bürgersaal einstimmig die Sanierung des Sportplatzgebäudes in Leutershausen, wovon auch der FVL profitiert.

Eine Debatte gab es an diesem Abend nicht, die erfolgte bereits wenige Tagen zuvor im Ausschuss für Technik und Umwelt, als Architekt Peter Göhrig die geplante Maßnahme für 1,3 Millionen Euro ausführlich vorstellte (wir berichteten). Sowohl bei den Innenräumen, der Gebäudetechnik, Fenstern und Türen als auch bei der Betonfassade und beim Dach sehen Verwaltung und Gemeinderat dringenden Handlungsbedarf. Auch bei der energetischen Sanierung müsse etwas geschehen, so die Verwaltung.

„Wir müssen jetzt tätig werden, damit es später nicht teurer wird“, stellte Rathauschef Ralf Gänshirt bei der Sitzung klar. Da an der Betonfassade Risse und Abplatzungen aufgetreten sind, wurde ein Auftrag über 7000 Euro zur Beseitigung der Schäden bereits vergeben. Die Gebäudesanierung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen – abhängig von der Finanzlage der Gemeinde. Die Maßnahme an dem 1973 errichteten Gebäude soll laut Bürgermeister Gänshirt mit den Nutzern abgestimmt werden. hr