„Qualität vor Geschwindigkeit“

Seit dem Bürgerentscheid im März, bei dem sich eine knappe Mehrheit für die Erweiterung des Gewerbeparks um zehn Hektar ausgesprochen hatte, ist es ruhig geworden. „Aber Ruhe heißt nicht, dass wir nichts getan haben“, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt im Bürgersaal des Rathauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was sich in den letzten Monaten hinter den Kulissen abgespielt hat, zeigte sich an den weiteren Teilnehmern der Gesprächsrunde. Neben Rathauschef Gänshirt saßen der Grundstückseigentümer Ferdinand Graf von Wiser sowie der Projektentwickler aus Köln, Architekt Michael Zimmermann. Zu dritt schilderten sie die geplante Vorgehensweise bis hin zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans. Einen festen Zeitplan konnten die drei aber nicht nennen. Auch wenn laut Graf von Wiser ein gewisser zeitlicher Druck da sei. Rathauschef Gänshirt argumentierte ähnlich: „Wir sind nicht getrieben, aber der Bedarf, etwas Gescheites aus dem Gewerbepark zu machen, ist vorhanden. Qualität geht hier jedoch vor Geschwindigkeit“, sagte er – Graf von Wiser und Zimmermann nickten.

Wie sieht nun die Vorgehensweise aus? Die Eigentümerfamilie hat nach dem Aufstellungsbeschluss und dem Bürgerentscheid überlegt, was sie machen wolle. „Unser Ansinnen ist, dass die Erweiterung vernünftig und zeitgemäß erfolgt und etwas Einzigartiges entsteht“, meinte Graf von Wiser. Folglich wurde eine Projektgruppe, also das Thema „Wiser“, gebildet. Dazu gehören er und der Architekt Zimmermann, den Graf von Wiser von der Zusammenarbeit bei früheren Projekten kennt. Zimmermann gab das Lob zurück: „Ich schätze die Familie von Wiser auch wegen ihrer Haltung zur Heimat und der hohen Identifikation mit dem Ort. Denen ist es eben nicht egal, was dort geschieht.“

Eventuell mit Rechtsberater

Das Projektteam „Wiser“ ist zunächst mit den beiden genannten Personen besetzt, bei Bedarf kommen weitere hinzu. Auf der anderen Seite wurde bei diesem Vorhaben, für welches die Gemeinde die planerische Hoheit besitzt, eine zweite Projektgruppe gebildet. Dieser gehören der Bürgermeister Ralf Gänshirt, sein Stellvertreter Karlheinz Treiber, Bauamtsleiter Rolf Pflästerer sowie jeweils ein Vertreter der fünf Gemeinderatsfraktionen an. Je nach Themenlage kommt noch ein Rechtsberater hinzu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Workshops gebildet

Die Prozessstruktur mit zehn Teilnehmern wurde bewusst klein gehalten, bestätigen alle drei. „Weil wir nichts Einfaches machen und den Bebauungsplan einfach nur abarbeiten wollen, werden wir die Menschen, die es betrifft, auch mitnehmen“, schilderte Zimmermann die besondere Methodik seiner Kölner Firma, die neben Hirschberg Projekte in Ludwigshafen und Köln entwickelt. Noch im Oktober startet die Arbeit in den Workshops, die Zimmermann als die Besonderheit des Verfahrens bezeichnete. Gleich zu Beginn wolle man sich den schwierigen Themen widmen, wie Energiekonzept, Nachhaltigkeit, städtebauliches und planerisches Konzept. Emissionen und Immission sowie Verkehr sind weitere Punkte, die geklärt werden müssen. Schon jetzt werden beispielsweise Bodenproben genommen. Zudem erfolgen Zählungen bei der Fauna und Flora. Am Ende soll ein Konzept für das Baugebiet entstehen. Gänshirt verglich diese Workshops gerne mit einem baubegleitenden Ausschuss, wobei er klarstellte, dass der Gemeinderat am Ende die Entscheidungen trifft.

Projektentwickler Zimmermann wiederum stellte klar, dass es bereits Interessenten für die Grundstücke gebe: „Wir reden natürlich mit denen vor Ort. Aber wir bauen nicht nach den Bedürfnissen einzelner Unternehmen.“ Dieses Vorgehen kommt laut Bürgermeister Gänshirt dem Gemeinderat sehr entgegen, denn der wünsche sich dort einen Branchenmix: „Wir sind auf einer Wellenlänge“, lobte Gänshirt.

Die Arbeit in den Workshops soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein, hofft Zimmermann. Danach wird ein Entwurf erstellt und die Träger öffentlicher Belange eingebunden sowie die Bevölkerung dazu gehört.