Polizei stellt CBD-Diebe

Hirschberg. Am frühen Mittwochmorgen ist um kurz vor 3 Uhr ein Zeuge auf drei Personen an einer Tankstelle in der Landstraße in Hirschberg aufmerksam geworden, die gerade dabei waren, einen CBD-Automaten für Cannabis-Produkte aufzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei, die eine Fahndung nach der Dreiergruppe einleitete, die inzwischen mit einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet war.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ebenfalls an einer Tankstelle in der Bergstraße einen weiteren aufgebrochenen Automaten mit CBD-Produkten fest. Kurz nach 3 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten schließlich einen Pkw auf der L 541 zwischen Großsachsen und Heddesheim. Im Fahrzeug befanden sich drei junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Darüber hinaus wurde bei der Durchsuchung des Autos vermeintliches Diebesgut gefunden.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten. Die an den Tatorten gesicherten Spuren werden weiter ausgewertet. Hinweise nimmt die Polizei Weinheim unter Telefon 06201/1 00 30 entgegen. pol/sko