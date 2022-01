„Persischstunden“ im Olympia-Kino

Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen begeht zusammen mit dem Förderkreis Olympia-Kino wieder den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar mit zwei Veranstaltungen: mit dem Film „Persischstunden“ am Freitag, 28. Januar, und einem Online-Vortrag über Dietrich Bonhoeffer und Zivilcourage am Sonntag, 30. Januar.

Den Online-Vortrag mit dem Titel „Zivilcourage und politischer Widerstand am Beispiel der Familie Bonhoeffer“ hält Judith Braun am Sonntag, 30. Januar, ab 18 Uhr. Dazu lädt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen ein.

Die außergewöhnliche Familie Bonhoeffer zeigt in der Zeit des Nationalsozialismus, wie facettenreich zivilcouragiertes Handeln bis hin zum aktiven politischen Widerstand aussehen kann. Judith Braun unterrichtet Evangelische Religionslehre und Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Sie wurde 2019 für ihre Dissertation über Dietrich Bonhoeffer unter anderem mit dem Bonhoeffer-Forschungspreis der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft (ibg) ausgezeichnet. Der Vortrag findet in Form eines Zoom-Meetings statt. Der Zugang erfolgt über die Webseite www.zoom.us, Meeting-ID 847 0394 5796, Kenncode 64 80 75 oder über den Link „Veranstaltungen“ auf den Webseiten des Arbeitskreises unter www.synagoge-leutershausen.de.

Das Olympia-Kino in Leutershausen zeigt am Freitag, 28. Januar, 20.15 Uhr, den Spielfilm „Persischstunden“. Er handelt von dem jungen Belgier Gilles, der 1942 zusammen mit anderen Juden von der SS verhaftet und in ein Lager nach Deutschland gebracht wird. Er entgeht der Exekution, indem er schwört, kein Jude, sondern Perser zu sein – eine Lüge, die ihn zunächst rettet. Doch dann wird Gilles mit einer unmöglichen Mission beauftragt: Er soll Farsi unterrichten. Offizier Koch, Leiter der Lagerküche, träumt nämlich davon, nach Kriegsende ein Restaurant im Iran zu eröffnen. Wort für Wort muss Gilles eine Sprache erfinden, die er nicht beherrscht. Als in der besonderen Beziehung zwischen den beiden Männern Eifersucht und Misstrauen aufkommen, wird Gilles schmerzhaft bewusst, dass ihn jeder Fehltritt auffliegen lassen könnte.

Eine Reservierung für den Film wird empfohlen (www.olympia-leutershausen.de). red