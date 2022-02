Opulenter Krimi

Auch unter Corona-Bedingungen möchte das Olympia-Kino seine beliebten Filmreihen weiterführen und hofft auf großes Interesse an dem Filmklassiker, den es für Februar ausgesucht hat: „Tod auf dem Nil“ aus dem Jahre 1978 mit Peter Ustinov in der Hauptrolle. Wie immer findet diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Schriesheimer Senioren statt.

Der opulent ausgestattete und stargespickte Gesellschaftskrimi basiert auf dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie aus dem Jahre 1937. Der Film wurde fast ausnahmslos an Originalschauplätzen gedreht: den Pyramiden von Gizeh, im Old Cataract Hotel in Assuan, den Tempelanlagen von Abu Simbel und an Bord der SS Memnon. Der Film bekam 1979 einen Oscar für die besten Kostüme.

„Tod auf dem Nil“ wird am Mittwoch, 9. Februar, um 17 Uhr gezeigt. Das Olympia-Kino in Leutershausen, Hölderlinstraße, bittet um rechtzeitigen Kartenkauf an der Kinokasse oder verbindliche Reservierung über die Homepage, telefonisch oder per Mail. Im Kino gilt die 2G-plus-Regel mit Ausnahmen. red

