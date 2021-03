Am Samstag, 27. März, hat das Olympia-Kino einen Dokumentarfilm im Online-Angebot, der ausschließlich für das Publikum des Hirschberger Kinos zur Verfügung gestellt wird. Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen veranstaltet am Sonntag, 21. März, einen Vortrag über vergessene jüdische Künstlerinnen. Begleitend dazu zeigt das Kino dann am 27. März einen Film über den Maler Moritz Daniel Oppenheim, der ebenfalls über lange Zeit fast vergessen war.

Oppenheims Leben begann im Ghetto von Hanau, aus dem er als erster jüdischer Künstler mit akademischer Ausbildung zum „Maler der Rothschilds und Rothschild der Maler“ aufstieg. Als die Stadt Hanau im Sommer 2015 ihrem wohl berühmtesten jüdischen Sohn im Zentrum ein Denkmal setzte, zeichnete die junge Filmemacherin Isabel Gasthof die Lebenslinie Oppenheims nach und machte den Menschen hinter der Statue emotional erlebbar.

Internationale Spurensuche

Der Film geht auf internationale Spurensuche nach Menschen, Motiven und Museen, in denen das Erbe des Künstlers fortbesteht. Parallel dazu dokumentieren imposante Bilder den kreativen Entstehungsprozess des von den Bildhauern Robert Schad und Pascal Coupot geschaffenen Oppenheim-Monuments. red

Info: Anmeldung: foerderkreis@ olympia-leutershausen.de