Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hirschberg Nur noch 19 000 Euro fehlen für den Pumptrack

In Hirschberg haben die Mütter der Initiatoren mit ihrer Spende nachgezogen, es fehlen nur noch 19.000 Euro an Spenden für den Pumptrack. Bürgermeister Gänshirt steht mit weiteren Geldgebern in Kontakt