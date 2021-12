Neue Kanäle und Leitungen

Ein übler Geruch in Sommermonaten, hochgedrückte Gullydeckel bei Starkregen: Das sind die Auswirkungen von zu geringen Durchmessern in Kanalrohren. Unterm Asphalt sieht es noch dramatischer aus – das zeigte jedenfalls der Bericht von Erich Schulz, dessen Ingenieurbüro die Schäden in Hirschberg untersuchte.

„Risse, Aufbrüche, Absenkungen“, stellte er fest, die Straßen gleichen zudem wegen der vielen kleinen Reparaturstellen oft einem Flickenteppich. Im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) ging es um die Maßnahmen, die im kommenden Jahr durchgeführt werden sollen. Das Gremium stimmte einmütig dafür, 2022 im Bereich Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße weiterzuarbeiten und die Elisabeth-Kulmann-Straße sowie den Friedensweg ein Jahr zurückzustellen.

Versammlung für Bürger?

Für Kanalarbeiten will Hirschberg viel Geld in die Hand nehmen. © S. Hofmann

Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 2,3 Millionen Euro, doch im kommenden Jahr wird davon lediglich knapp eine Million Euro verbaut und muss im Haushalt eingestellt werden – sofern der Gemeinderat der ATU-Empfehlung folgt. Der Ingenieur gab zu bedenken, dass die Kosten steigen können, wenn noch ein Bodengutachten erforderlich werden sollte.

Nach positiven Erfahrungen von anderen Baustellen schlug er dem Gremium vor, die betroffenen Anwohner in einer Bürgerversammlung zu informieren: „Wir müssen wissen, wer Bauarbeiten plant, wer regelmäßig zum Arzt oder zur Dialyse muss.“

Angesichts aktuell großer Lieferschwierigkeiten kam im Ausschuss die Frage auf, ob denn auch diese Maßnahme betroffen sei. Schulz wollte sich nicht festlegen: „Da kann ich keine Garantie geben, was da ist, und welche Lieferzeiten wir haben werden.“ Er habe schon erlebt, dass es Probleme gab, pünktlich ganz normale Dinge wie Stahlbetonschächte zu bekommen. Immerhin ist er optimistisch, was die Wasserversorgung während der Bauzeit betrifft: „Da sehe ich keine Probleme.“

Partiell, also zwischen Friedrich- und Raiffeisenstraße, sollen Kanalrohre ausgetauscht und durch solche mit größeren Querschnitten ersetzt werden, ansonsten werden Wasserleitungen erneuert. Gearbeitet wird in „offener Bauweise“, was bedeutet, dass die komplette Straße aufgerissen wird. Weil deren Zustand aber ohnehin schlecht sei, ergebe es keinen Sinn, den alten Belag zu erhalten, sagte Schulz.

Es sollten GFK-Rohre verwendet werden, die zwar teurer, aber leichter als Stahlbeton, einfacher zu verlegen und außerdem glatter seien. „Wenn das eine Hauptachse ist, wird sie beim geringsten Niederschlag durchgespült.“ Durch ein Verbindungsbauwerk würden alle Kanäle verknüpft, damit bei Starkregen der Wasserspiegel überall absinken könne.

Was den Straßenbelag betrifft, regte Schulz an, zum Teil Pflaster und mittige Abflussrinnen zu verlegen, zum Teil Asphalt und gepflasterte Gehwege. Grünen-Gemeinderat Karlheinz Treiber wollte wissen, ob man über die Trottoirs im Notfall an die Leitungen herankomme, doch Schulz winkte ab: „Die Hauptleitungen liegen unter der Schwarzdecke.“ Treibers Frage zur Geruchsbelästigung erklärte Schulz mit heißen Sommern. Das alles sei nachvollziehbar, sagte Oliver Reisig (FDP), „aber teuer“. Immerhin ergebe sich die Chance, bei dieser Gelegenheit auch Glasfaserkabel zu verlegen. stk

