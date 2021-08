Mit den Sommerferien beginnt die Sanierung

Während andere Menschen an Urlaub denken, machen sich in Leuterhausen die Handwerker startklar: Am Freitagnachmittag wird die Sanierung des katholischen Kindergartens in Leuterhausen beginnen. Während die Einrichtung in die dreiwöchige Sommerpause geht, soll das Foyer ungestaltet und die Toiletten im Erdgeschoss komplett saniert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Kindergartenleiter Sascha Schaljo und sein Team hat die Arbeit bereits begonnen: Das Foyer ist schon leer geräumt, damit die Handwerker losgehen können, wenn die letzten Kinder in die Sommerferien gegangen sind. Im Eingangsbereich finden die größten Eingriffe statt. Das Foyer soll nämlich aufgeweitet werden. Dazu wird der hintere „Ausgang“ des Eingangsbereichs um vier Meter versetzt. Dadurch gewinnt das Entree des katholischen Kindergartens zusätzlichen Platz, um einen neuen Gruppenraum für die „Sonnenkinder“ zu schaffen, wie Schaljo erklärt. Wände, Decken, Bodenbelag – alles soll hier neu gemacht werden – selbstredend auch die Elektrik der mehr als 50 Jahre alten Einrichtung. Die Sanitäranlagen werden grundsaniert und erhalten neben neuen Leitungen und Rohren auch neue Objekte. Auch soll hier ein Wickelraum entstehen, wie Schaljo vor Ort erklärt.

„Drei Wochen sind knapp“

Ob die dreiwöchige Sommerpause reichen wird, um alle Arbeiten des ersten Bauabschnitts auszuführen? Schaljo ist skeptisch: „Es könnte sein, dass das zwei Wochen länger geht“, sagt er, ist aber optimistisch, dass sich Kindergartenbetrieb und Baustelle für diese kurze Zeit im September nicht wesentlich behindern. Der Kindergarten, der aktuell von 110 Kindern in sechs Gruppen besucht wird, habe verschiedene Eingänge und noch andere Toiletten. Architekt Peter Göhrig weilt aktuell noch im Urlaub, wird aber ab Montag die Baustelle begleiten. Für die Vorbereitungsarbeiten unterstützt ihn Bauingenieur Gerhard Andrea. Der zeigte sich gestern optimistisch, dass nach der Sommerpause der Einrichtung wahrscheinlich nur noch kleinere Restarbeiten zu machen sein werden – sofern in der Bauphase nichts Unvorhersehbares geschehe. Die alten Teile des katholischen Kindergartens und der katholische Gemeindesaal im Keller werden für zwei Millionen Euro generalsaniert. Von den auf den Kindergartenbereich entfallenden 1,7 Millionen Euro Baukosten trägt die politische Gemeinde mit 1,5 Millionen Euro den Löwenanteil.

Die großen Arbeiten finden allerdings erst in den kommenden beiden Jahren statt. Dann nämlich, wenn der Pavillon der Martin-Stöhr-Schule wieder frei ist. Dort sind aktuell die Kinder des evangelischen Kindergartens untergebracht, der bekanntlich neu gebaut wird und Anfang 2022 bezugsfertig sein soll. Dann sollen vier der sechs Gruppen des katholischen Kindergartens in den Schulpavillon umziehen, die verbleibenden zwei Gruppen von der Baustelle abgeschottet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2