Mehr Strom und Wärme verbraucht

Der Hirschberger Ausschuss für Technik und Umwelt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem von der KliBA erstellten Energiebericht für 2019 befasst. In die Studie fließt der Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser von 14 kommunalen Gebäuden ein, darunter die beiden Grundschulen, die Sporthallen, das Rathaus und das Hilfeleistungszentrum. In der Summe weist der Pfeil mit einer Steigerung von 9,25 Prozent für Strom und Wärme nach oben. Wasser verbrauchten die kommunalen Liegenschaften 2019 zwar fast ein Viertel weniger als im Jahr zuvor, doch da lag der Wert exorbitant hoch. Trotz der Einsparung verbuchte die Gemeinde beim Wasser 2019 den zweithöchsten Verbrauch seit 2004. Seitdem gibt es die Energieberichte der KliBA.

AdUnit urban-intext1

Die hohen Verbräuche machen sich auch bei den Emissionen des Treibhausgases CO2 bemerkbar – diese stiegen binnen Jahresfrist von 796 auf 870 Tonnen. Finanziell musste die Gemeinde noch tiefer in die Tasche greifen, als es der Verbrauchsanstieg hätte erwarten lassen. Die Stromrechnung fiel 2019 28,5 Prozent höher aus als 2018, für Wärme gab Hirschberg 15,2 Prozent mehr aus, und selbst beim Wasser, dessen Verbrauch gesunken ist, stiegen die Kosten um 8,7 Prozent..

Beim Hilfeleistungszentrum ist der Stromverbrauch 2019 kräftig gestiegen. Grund waren Regelungspumpen, die auf Dauerbetrieb standen. © Philipp Reimer

Die KliBA war dabei bemüht, den Mehrverbräuchen auf den Grund zu gehen. In der Sachsenhalle beispielsweise wurden die alten Leuchtstoffröhren ausgewechselt, die für den Anstieg des Stromverbrauchs verantwortlich gemacht wurden, wie KliBA-Vertreter Romuald Ruf sagte. Behoben wurde mittlerweile auch der Dauerbetrieb der Regelungspumpen im Hilfeleistungszentrum, der dort zu hohem Stromverbrauch geführt haben soll.

Straßenbeleuchtung bald mit LED

Weitere Verbesserungen versprach sich Ruf durch die Umstellung des Kommunalen Energiemanagements auf eine internetbasierte Software. Diese soll bessere Möglichkeiten der Überwachung geben. Fast abgeschlossen sei ferner die Installation fernablesbarer Zähler bei den kommunalen Großverbrauchsstellen. Der KliBA-Vertreter verhehlte jedoch nicht, dass „wir mit dem Controlling am Limit“ sind. Um weitere Einsparungen zu erzielen, müsse die Gemeinde in die Sanierung von Gebäuden gehen.

AdUnit urban-intext2

In die gleiche Kerbe hieb Bürgermeister Ralf Gänshirt. In diesem Jahr solle zudem ein Klimaschutzkonzept ausgearbeitet werden, kündigte er an. Auch das Thema neue Straßenbeleuchtung sei auf der Agenda, sagte Gänshirt auf Nachfrage. Die Stadtwerke Viernheim seien beauftragt, die Umstellung auf LED zu untersuchen. maz