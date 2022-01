Mächtige Winterlinde

In loser Reihenfolge stellt das Kreisforstamt besondere Bäume im Rhein-Neckar-Kreis vor. Diesmal steht die Hirschberger Winterlinde im Kommunalwald der Gemeinde im Blickpunkt. Die Tilia cordata ist sogar als Naturdenkmal ausgewiesen und damit besonders geschützt.

Die Linde gehört zu den Baumarten, die in unseren Wäldern eher selten zu finden sind. Meist wächst sie im Schatten von Eichen und Buchen und kommt nur schwer durch deren Kronendach ans Sonnenlicht. Deshalb ist die Hirschberger Linde mit ihren 33 Metern Höhe und ihrer ausladenden Krone eine wirkliche Besonderheit. Die gewaltigen, starken Äste ragen in alle Himmelsrichtungen und halten alle in der Nähe wachsenden Bäume in Schach.

Revierförster Walter Pfefferle kennt die etwa 220 Jahre alte Linde schon lange und freut sich besonders über die Baumhöhlen, in denen verschiedene Spechte und weitere Arten eine Heimat finden. Außerdem setzen die Forstleute im Hinblick auf den Klimawandel Hoffnungen in die Baumart Linde. „Wir wissen, dass sie mit Trockenheit gut zurechtkommt. Daher fördern wir die Winterlinde überall da, wo sie schon wächst, und pflanzen sie auch verstärkt an“, so Pfefferle.

Das beste Schnitzholz

Das Holz der Linde gilt als das beste heimische Schnitzholz, da es weich ist und nicht splittert. Es wird auch als „Heiligenholz“ bezeichnet, da viele Krippenfiguren, Wand- und Altarfiguren in Kirchen daraus geschnitzt sind. Die Winterlinde, auch „Herzblättrige Linde“ oder „Herzblattlinde“ genannt, war früher ein beliebter Treffpunkt inmitten eines Ortes für die Bevölkerung und auch die Verliebten. Ein Treffen unter dem Baum gab dem Glauben nach Kraft und Stärke.

Zu finden ist die Linde im Distrikt Kanzelberg zwischen Leutershausen und Heiligkreuz, in der Nähe des Pavillonwegs. Da die Linde recht versteckt im Wald liegt, ist sie nur über die Geo-Koordinaten 49˚30’9.5’’N 8˚41’12.3’’E zu entdecken. red