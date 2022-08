Lichterprozession als stimmungsvoller Schlusspunkt

Corona ist nicht vorbei, wohl aber die Beschränkungen im öffentlichen Leben. Die Katholiken nutzen dies und feiern am kommenden Montag, 15. August, zu Mariä Himmelfahrt die Wallfahrt zur Schwarzen Madonna in Leutershausen – erstmals seit zwei Jahren wieder im gewohnten Umfang. Neben der Wallfahrtsmesse am Morgen mit Kräuterweihe finden am Nachmittag die Marienvesper und am Abend der Festgottesdienst statt, dem sich die Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark als stimmungsvoller Schlusspunkt anschließt.

Wie in den Vorjahren werden über den Tag verteilt Hunderte Wallfahrer erwartet. Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Kirche können diese allerdings nicht ganz so üppig bewirtet werden wie zuletzt. Essen wird es nicht geben, aber auf jeden Fall Getränke, kündigte Pfarrgemeinderat Michael Penk an. Und zwar auf dem kleinen Platz links des Haupteingangs zur Kirche. Dort ist auch ein großer Spendentrichter aufgebaut, mit dem die katholische Kirche ihre Spendenkampagne für die aktuellen Arbeiten an dem Gotteshaus startet. Jeder Cent zählt, wer Scheine geben möchte, hat dazu bei der Kollekte Gelegenheit.

Das Programm beginnt am Montag, 10 Uhr, mit der Wallfahrtsmesse mit Kräutersegnung. Die Predigt hält Pfarrer und Dekan Joachim Dauer. Ab 15 Uhr findet die Marienvesper statt, die Pfarrer und Wallfahrtsleiter Stephan Sailer hält. Um 19.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der katholischen Kirche. Zelebrant ist Pater Prior Benedikt Pahl vom Stift Neuburg in Heidelberg. Im Anschluss findet die Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark statt. Bei den Gottesdiensten und der Prozession wirken der Chor St. Johannes und die Musikkapelle AM mit. Um 8 und um 16 Uhr besteht eine Beichtgelegenheit. Wer diese nutzen möchte, wird gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen.

Besucher werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da im Umfeld der katholischen Kirche nur wenige Parkmöglichkeiten bestehen. Die Gemeinde Hirschberg hat am Montag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vorsorglich ein absolutes Halteverbot in der Vordergasse erlassen. Dieses gilt von der Einmündung an der Hauptstraße bis zur katholischen Kirche. Damit soll der Weg für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.

Seinen Ursprung hat der Wallfahrtstag in Leutershausen Anfang des 18. Jahrhunderts, als Ferdinand Andreas Graf von Wiser eine Kapelle nach italienischem Vorbild bauen ließ. Von Anfang an beherbergte diese das Gnadenbild der Schwarzen Madonna – eine Nachbildung der Loreto-Madonna in Italien. Ob schon vorher, vielleicht in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, Pilger nach Leutershausen gekommen sind, ist historisch nicht überliefert. Die Wallfahrt, bei der Maria unter dem Titel „Hilfe der Christen“ verehrt wird, erlebte aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Blütezeit. An einzelnen Wallfahrtstagen versammelten sich 2000 und mehr Menschen um die Kirche.

Gelübde lässt Tradition aufleben

Im 20. Jahrhundert lebte die Tradition wieder auf. Seit 1944 ist Mariä Himmelfahrt der Hauptwallfahrtstag. An diesem denkwürdigen Tag legte der damalige Pfarrer Josef Merk ein Gelübde ab. Sollte die Gemeinde heil den Zweiten Weltkrieg überstehen, würde er am Hochfest der „Aufnahme Mariens in den Himmel“ fortan einen Danktag begehen. Alle nachfolgenden Pfarrer setzen diese Tradition fort. maz